Отказ от курения пробуждает здоровые клетки лёгких — они регенерируются

Лучший повод завязать!

Исследование британских учёных показывает, что отказ от курения значительно улучшает состояние организма курильщиков, а положительные последствия видны не только в восстановлении повреждённых клеток лёгких. Результаты актуальны для всех людей с пагубной привычкой, включая тех, кто курил десятилетия.

При курении у выстилающих лёгкие клеток повреждается ДНК. Эти мутации со временем могут провоцировать клетки становиться злокачественными и формировать опухоли. Так начинается рак.

Теперь учёные выяснили, что бросившие курить люди снижают риск развития рака: у них в лёгких появляется больше генетически здоровых клеток.

Чтобы это доказать, учёные секвенировали ДНК отдельных клеток настоящих и бывших курильщиков, а также людей, которые никогда не курили, и детей.

Подавляющее большинство клеток, взятых из дыхательных путей курильщика, были мутировавшими, причём в клетках обнаружилось до 10 000 генетических изменений.

«Их можно рассматривать как мини-бомбы замедленного действия, ожидающие следующего удара, который заставит их прогрессировать до рака», — комментирует один из авторов исследования Кейт Гауэрс.

Но некоторые клетки остаются невредимыми. Как они избегают мутаций, вызванных курением, — непонятно. Они словно «находятся в бомбоубежище».

После того как человек бросает курить, именно эти клетки растут и заменяют повреждённые, обновляя лёгкие.

«Мы были совершенно не готовы к подобному открытию, — говорит автор исследования Питер Кэмпбелл. — Существует популяция клеток, которые волшебным образом пополняют слизистую оболочку дыхательных путей. У пациентов, которые бросили курить даже спустя 40 лет курения, наблюдалась регенерация клеток».

Отказ от курения в любом возрасте и с любым стажем курения замедляет накопление повреждений ДНК в клетках и позволяет активировать здоровые клетки для защиты от рака, заключают авторы. Они надеются, что их выводы будут учтены врачами и чиновниками для содействия профилактике отказа от курения.

А вы до сих пор курите? Бросайте скорее!

Nikita Skorobogatov

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