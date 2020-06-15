Отдых в Украине на Черном и Азовском море

Азовское и Черное море в сочетании с благоприятным условиями климата стали отличным вариантом для ежегодного летнего отдыха. Здесь можно найти десятки прекрасных мест для хороших летних каникул и проведения отпуска. Все курорты имеют свои достоинства. Нужно выбрать лишь тот вариант, который станет наиболее подходящим.

Отпуск Азовском море

В настоящее время Бердянск считается самым известным местом для отдыха на берегу Азовского моря. Несмотря на то, что здесь есть железный порт и промышленные организации, ежегодно курорт посещают множество туристов. Их привлекают длинные песчаные побережья. На курорте отлично развита инфраструктура, есть много развлекательных мест: дискотеки, кафе, аквапарк и дельфинарий. Пляжи современные и очень чистые, море – глубокое.

Кирилловка отличатся меньшими размерами, но не уступает Бердянску по популярности. Она уже давно стала любимым местом для отдыхающих. Здесь почти не найдешь общеизвестные достопримечательности, но поражает чистое море и пляжи. Курорт имеет все необходимое для комфортного отдыха: ночные клубы, кафе и хорошая еда. Прямой автобус Харьков-Кирилловка отправляется ежедневно, что в значительной степени упрощает процесс поездки, а также позволяет легко планировать даты своего идеального отпуска на Азове, подробности о чем можно узнать здесь: https://www.birand.com.ua/avtobus-harkov-kirillovka/.

Геническ – это место, в которое чаще всего приезжают семейные пары. Основной пляж станет отличным местом для детей, поскольку отличается небольшой глубиной. Пляжи оснащены водными аттракционами. Здесь есть дискотеки, экскурсии, хорошая еда, целительные источники в Счастливцево и т.д.

Черноморские курорты

Одесса – это не только отдых на пляже, но и возможность познакомиться с историей и культурой города. Здесь не придется скучать. Пляжи ухоженные и чистые, с многообещающими водными и пляжными развлечениями, море глубокое.

Затока – это первая береговая линия, где есть все для комфортного отдыха. При желании можно арендовать водный мотоцикл или катамаран, прыгнуть с парашютом, попробовать дайвинг.

Железный порт – это маленький поселок, который вместил в себе все составляющие отличного отдыха на море. Здесь длинный пляж из песка, разные экскурсии, аквапарки и аттракционы, рестораны и кафе.

Если вы хотите провести поистине незабываемый отпуск, вам стоит спланировать его заранее.