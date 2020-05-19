Отдых в санатории: преимущества, услуги и стоимость путевки

Западная Украина славится своею необычайно сказочной природой, кристально чистым воздухом и умеренным теплым климатом. Здесь располагаются самые популярные в стране курортные зоны – Трускавец, Хмельник, Сходница, Моршин и другие. Сюда приезжают в любое время года туристы со всего мира, ведь здесь всегда можно найти занятие по душе. Также зона известна своими многочисленными санаторно-курортными комплексами, в которых можно хорошенько оздоровиться.

Чем хорош отдых в санатории

Самое главное преимущество санатория Сходницы либо другого курорта – наличие мощной медико-диагностической базы. Непосредственно возле вашей зоны отдыха будет располагаться медицинский центр, посещать который вы сможете ежедневно. Здесь не только делают массажи, грязевые ванны и озокеритовые аппликации, но и лечат серьезные заболевания. К примеру, санаторий Сходница (Львовская область) специализируется на лечении заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, почек, печени и желчного пузыря. Для этого используются современные методики, в том числе прием минеральных вод. Территория городка усеяна источниками целительных вод, пригодных к употреблению: №1, 3, 5, 6, 8, 1с и 2с. Все они располагаются вблизи санаториев, вилл и отелей Сходницы.

Если вы выбрали путевку в санаторий Трускавца, эффективная терапия вам обеспечена. Инновационный медицинский центр «Мед-Палас» – один из немногих, в котором собрано такое количество оборудования для диагностики, реабилитации и лечения. Основным профилем клиники является лечение болезней мочеполовой системы, желудка, кишечника и эндокринной системы. Также здесь эффективно устраняют проблемы кожных покровов (дерматиты, псориаз, угревую сыпь). В традиционную лечебную программу входит прием минеральных вод, основной из которых является «Нафтуся» – уникальная и не имеющая аналогов. Не менее эффективными являются воды «Мария», «София», «Бронислава» и «Юзя».

Санатории и цены

Для активного отдыха в Трускавце подходят санатории «Миротель», «Шале Грааль», «Риксос-Прикарпатье», «Женева» и другие. Это – современные комплексы, оборудованы по европейским стандартам. Все необходимые удобства располагаются непосредственно на территории: многочисленные бассейны, СПА, бани, сауны, танцевальные и конференц-залы. Путевка в Трускавец, цена которой вас порадует, уже включает все необходимые процедуры в медицинском центре. За более подробной информацией обращайтесь к представителям компании «Карпаты-Круиз». Менеджеры помогут вам подобрать недорогой и удобный вариант для вас и вашей семьи.

Посетив Сходницу, санатории вас приятно удивят своим изобилием услуг. Здесь не будет скучно, ведь администраторы заботятся о каждом госте, устраивая различные мероприятия, в том числе выездные программы. Приехав на лечение в Сходницу, вам обязательно необходимо насладиться озокеритовыми ваннами, которые имеют противовоспалительное, болеутоляющее и регенерирующее свойство. Также вы сможете ощутить все прелести местных СПА, сходить на расслабляющий массаж и взбодриться в душе Шарко. Для отдыха с детьми лучше выбирать санатории в Сходнице с бассейном, так маленькие туристы смогут расслабиться в воде и даже научиться плавать. Самыми популярными являются санатории «Зеленый бор» и «Стожары».

Рекомендованное время терапии в санатории – 12 дней. За этот промежуток организм способен полностью восстановиться. Стоимость путевки в Трускавец зависит от выбранного места отдыха, категории номера и сезонности. Также следует обращать внимание на список предоставляемых услуг, ведь некоторые из них могут быть платными. Зачастую путевка в Трускавец включает проживание в номере, трехразовое питание, консультацию врача и предписанные медицинские процедуры. За дополнительную плату можно заказать трансфер с вокзала, услугу няни, дополнительное питание и некоторые услуги медицинского центра. Все эти моменты лучше уточнять у менеджеров туристических фирм.