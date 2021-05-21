Особенности разработки мобильных приложений в Brander

В основу разработки мобильных приложений под смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства входит написание программного кода, его отладка и устранение багов. В результате этих действий специалисты Brender создают программы, которые работают на Android и iOS. Созданные приложения скачивают в свободном или закрытом доступе на мобильное приложение и пользуются.

Разработка мобильных приложений — емкий по времени и силам процесс, с которым справится команда разработчиков Brander. Специалисты учитывают особенности разработки, тщательно проверяют готовый проект и при необходимости устраняют баги. В результате клиент получает удобное, простое в использовании, функциональное приложение, которое будет полезным своей целевой аудитории.

Что входит в разработку мобильных приложений?

В процессе работы специалисты учитывают одно важно отличие мобильных приложений от корпоративных сайтов — ограниченный размер экрана. В этом случае нужно сокращать количество клавиш, полностью перестраивать интерфейс и компактно размещать в приложении нужный набор функций.

Исходя из этого, разработка мобильных приложений не ограничивается только написанием кода с учетом технического задания. Специалисты выполняют широкий спектр заданий. Компания Брендер предлагает полноценную разработку мобильных приложений под ключ. Специалисты выполняют такие этапы:

Анализ. Мы анализируем целевую аудиторию и изучаем просьбу заказчика. После этого находим и предлагаем определенные решения этой задачи. Разработка технического задания и дизайнерского концепта. ТЗ разрабатывает команда специалистов, но под чутким контролем заказчика — ведь только он знает, что конкретно ему нужно. Мобильный функционал. На данном этапе происходит самая тяжелая и длительная работа — написание кода. Тестирование. Каким бы разработчик не был профессиональным, иногда появляются баги — и это вполне нормально. Чтобы приложение работало корректно, после разработки проект проверяют тестировщики. Они при необходимости устраняют баги, проводят отладку мобильного приложения. Внедрение мобильного приложения. Его нужно запустить и в дальнейшем проводить техническую поддержку. Специалисты проводят аналитику, модернизируют приложение и устраняют ошибки.

Если вам нужно надежное и user-friendly приложение, обращайтесь в проверенную компанию с хорошей репутацией. Команда компании Брендер выполняет услуги в полном спектре, возьмется за разработку приложения под ключ или выполнит отдельные составляющие — например, напишет код, если уже проведена аналитика и есть техническое задание.