Особенности сборки электрощитов

Современные электрощиты существенно отличаются от производимых два-три десятка лет назад. Особенно значимые изменения наблюдаются в электрощитовом оборудовании бытового сектора, широко используемом в жилых многоквартирных домах, частных коттеджах, небольших коммерческих, административных зданиях. Сборка щитов грщ сегодня осуществляется в соответствии с классическими принципами монтажа, эксплуатации электроустановок, разработанными еще в прошлом веке, изменились только используемые материалы и комплектующие.

Особенности сборки современных квартирных щитов

Ранее в квартирах, небольших частных домах использовалась одна схема компоновки электрощитов, предусматривающая наличие прибора учета электроэнергии (электросчетчика) и пары пробок либо автоматов, обеспечивающих возможность принудительного отключения электропитания и защиту внутриквартирной сети в случае короткого замыкания, токовой перегрузки. Разводка по комнатам осуществлялась одним и тем же проводом (как правило, двужильным алюминиевым сечением 2,5-4 мм2, сеть не разделялась на осветительную и силовую. Исключение составляли только негазифицированные квартиры с мощными электроплитами — в них на кухню от электросчетчика прокладывалась отдельная линия.

Профессиональная сборка электрощитов современного типа осуществляется с учетом новых требований электробезопасности, значительного повышения энергопотребления. Согласно действующим СНиП, ПУЭ разводка на любом жилом, общественном, административном объекте должна выполнятся трехжильным проводом с линией заземления для однофазных электропотребителей и пятижильным для трехфазных. Это требует добавления в щиток нового элемента — клеммы или шины PE (заземления). Также увеличилось количество используемой автоматики защиты. Принято разделять внутреннюю сеть на осветительную и силовую, причем последнюю выполнять несколькими отдельными радиальными линиями, выделяя особо мощные или ответственные электропотребители в отдельные группы. Таковыми обычно являются: электроплита, стиральная машина, водонагревательный бак. Сборка щитов вру сегодня требует применения устройства защитного отключения, срабатывающего на ток утечки не выше 30 мА, вводного автомата и в некоторых случаях реле напряжения. В итоге получается достаточно сложная схема, обеспечивающая максимальное удобство для потребителей, высокий уровень защиты.