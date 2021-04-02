Особенности покупки квартиры в новостройке возле метро

Каждый покупатель выбирает квартиру по своим критериям. Для многих крайне важно, чтобы рядом были магазины, садики и школы. Пешая доступность до работы вообще станет большим плюсом. Для людей, у которых нет своего транспорта, это играет большую роль.

ЖК «Михайловский парк» предлагает квартиры от 1-комнатных до 4-комнатных. В продаже 351 объект. Квадратура составляет от 22 квадратных метров. На сайте представлены объекта с полным описанием и фото. Здесь указаны все характеристики продаваемого жилья. Если вас интересуют новостройки вблизи метро в Москве, то вы без проблем сделаете выгодную покупку.

Риэлтерская компания «Этажи» предоставляет полный комплекс услуг по подбору желаемой недвижимости. Цена квартиры от застройщика без процентов и прочих накруток. Вы оплачиваете только услуги риелтора. Цена недвижимости зависит от этажности, квадратуры.

Жилой комплекс «Михайловский парк» расположен ближе к югу Москвы. Две станции метро находится в 10 минутах от дома. Это «Рязанский проспект» и «Окская улица». Предусмотрено возведение 6 корпусов переменной этажности. Будут детские садики на 300 мест. Будет большой паркинг для машин. Паркинги – подземные.

На первых этажах будут размещены квартиры и офисные здания, парикмахерские, салоны красоты, магазины. Проектом предусмотрены подземные кладовые. Подъезды очень просторные с большими высокими потолками. Все входы расположены удобно на уровне земли, без ступенек и пандусов. В подъезде современные ремонты и оснащение.

Лифты широкие, предусмотрены для въезда колясок. Во дворе большие красивые и современные детские спортивные площадки. Проектом предусмотрено много места для отдыха. Это скамейки и высадка деревьев, которые будут защищать от солнца. Данный район был обустроен ранее. Здесь есть школы, детские садики, много разных магазинов и супермаркетов. Для семейного отдыха есть Куськовский лесопарк, усадьба Куськово. Это отличный вариант для проведения времени с семьей.

Компания помогает с оформлением всех документов, рассчитывается рассрочка от застройщика. Все сделки проводятся под руководством специалистов. Риэлтеры организовывают вам просмотры в любое удобное время. Они могут вас доставлять на своем авто. Перед обращением к риэлтеру обязательно стоит указать все критерии, которые важны для вас. Тогда вы сможете подобрать оптимальный для себя вариант.