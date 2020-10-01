Особенности лечения гепатита В

Гепатит В – это заболевание в результате которого вирус поражает печень. Отличительной чертой патологии является ее длительное бессимптомное течение, что усложняет возможность ранней диагностики болезни. Чаще о ВГВ становится известно, когда он приобретает хроническую форму. Отсутствие своевременного и правильного лечения, может привести к развитию тяжелых осложнений и даже смерти. Чтобы такого не произошло, важно знать, какая терапия применяется сегодня и какие она дает шансы на выздоровление.

Препарат из Индии

Вылечить гепатит В в хронической форме очень сложно. Иногда терапия длиться годами, позитивная динамика сменяется рецидивами, стоит только прекратить прием надлежащих лекарств. Все усилия во время лечения болезни направлены на снижение активности возбудителя. Подобных результатов можно достичь при помощи сильнодействующих противовирусных средств.

В настоящее время, для лечения вирусного гепатита В, в медицине часто применяется препарат Энтекавир, являющийся аналогом американского Бараклюда.

Препарат способен подавить процесс размножения и распространения вируса в печени. Это средство является эффективной заменой применяемой долгие годы интерферонотерапии. Имеет массу преимуществ:

Терапия не требует постоянного пребывания больного в условиях стационара. Лечение заключается в приеме таблеток, инъекционное введение лекарства не требуется. После прохождения курса дженерикотерапии, рецидивы возникают редко.

Дженерик не провоцирует развитие тяжелых побочных эффектов, во время курса, пациент может наблюдать у себя следующие изменения здоровья:

головную боль;

головокружение;

тошноту;

сбои в работе органов пищеварительной системы;

бессонницу;

слабость;

кожные высыпания.

В ходе лечения, неприятные ощущения проходят самостоятельно, по мере того как организм инфицированного привыкает к действию препарата.

Энтекавир не следует назначать:

лицам с возможным развитием аллергической реакции на составляющие медикамента;

женщинам во время вынашивания плода;

кормящим грудью матерям;

детям до 18 лет;

людям с лактозной непереносимостью;

пациентам с дефицитом лактазы.

При этом, его можно принимать больным с почечной недостаточностью в стадии компенсации. А также с фиброзом и циррозом печени.

Важно знать, что прием дженерика категорически неприемлем вместе с препаратами-гепатопротекторами, нестероидными средствами, медикаментами, снижающими функции почек, травяными отварами на основе или с добавлением зверобоя. Также при ВГВ строго запрещено употребление любых алкогольных напитков.

Где купить новое лекарство от HBV

Дженерики от гепатита С и В пока не лицензированы в России. Приобрести их можно только через Интернет на официальных сайтах распространителей оригинальной продукции на территории СНГ. Необходимо просто оформить заказ, и необходимый Энтекавир будет доставлен, также как и Софосбувир, Велпатасвир в Челябинск, Москву, Питер и любой другой город.

Несмотря на доступность новых противовирусных средств, не следует заниматься самолечением, подбирать схему терапии, определять продолжительность курса и дозировку должен врач.