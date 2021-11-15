Особенности интернет-эквайринга для бизнеса

Эквайринг позволяет принимать оплату безналичным расчетом от физических лиц за товары и услуги. Он бывает торговым и интернет. Первый используется в торговых точках, а второй — онлайн.

Характерные особенности интернет-эквайринга

Услуга предоставляется банками в рамках РКО (расчетно-кассового обслуживания). Подключается интернет-эквайринг не только для приема платежей кредитными и дебетовыми картами, но и через электронные кошельки. Оба варианта предполагают введение данных и подтверждения оплаты кодом из смс.

Особенности интернет-эквайринга:

Отсутствие необходимости установки торговых терминалов. Прием платежей происходит посредством программного обеспечения, которое является частью сервиса. Не требуется даже иметь собственного интернет-магазина. Настроить оплату можно одной кнопки в социальных сетях, блоге и так далее. Это в значительной степени сокращает расходы.

Платежи в интернете требуют обеспечения максимального уровня защиты. Это приводит весомым затратам со стороны поставщика услуги. Комиссия за интернет-эквайринг обычно всегда выше нежели за торговый. Разница компенсируется за счет отсутствия необходимости содержать торговую точку, а в некоторых случаях даже интернет-магазин.

Сервис отличается следующими характерными преимуществами:

Возможность приема предоплаты или отсроченного платежа при получении товара покупателем.

Гораздо более осознанный выбор покупателей, позволяющий минимизировать вероятность возврата.

Сокращение отказов от покупки. Если работать по системе звонок от менеджера с выставлением счета, клиенты нередко успевают несколько раз передумать или найти аналогичный товар либо услугу в другой компании.

Интернет-магазины открывают для себя еще больше возможностей. Программы по накапливанию баллов, промокоды, специальные предложения для лояльных клиентов и так далее. Это все отображается в кабинете покупателя. Это мотивирует накапливать больше бонусов, участвовать в разнообразных акциях со скидками и привлекать своих знакомых.

Услуга интернет-эквайринга предоставляется платежными агрегаторами и банками. К достоинству первых относится возможность принимать оплату с электронных кошельков, а вторых — полная безопасность и большая доступность. Комиссия агрегатора варьируется в пределах 2,5-10%, а банков не превышает 3-4%.

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