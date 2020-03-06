Особенности и преимущества ЖК Гранд Бурже в Буче

ЖК Гранд Бурже в Буче – это закрытая территория, которая относится к бизнес-классу. Комплекс оснащен собственным ТРЦ. Он имеет удобное месторасположение. Неподалеку есть Новое Шоссе. Несмотря на это, ЖК Гранд Бурже в Буче, подробности о котором можно узнать на сайте https://linevichgroup.com.ua/objects/grandbourget/, построен таким образом, чтобы трасса не мешала посторонними шумами. Здесь присутствуют разные парки и лессовые зоны. С территории новостройки очень удобно выезжать на трассу. В пяти минутах ходьбы остановка маршрутов, которые отправляются на Киев.

В ста метрах присутствует ТРЦ, центр фитнеса, кинотеатр, супермарекет. Детский садик расположен в ста метрах от новостройки. Помимо этого, рядом множество магазинов, например, «Комфи», «Новая линия» и др. Во дворе присутствует персональная лауж-территория для того, чтобы было, где провести время со своим ребенком. Парковка расположена под землей, транспорт охраняется.

На территории построены площадки для детей по инновационным технологиям. Дворы закрыты, находятся под охраной.

Особенности постройки

планировка отличается функциональностью 25-130 квадратных метров;

квартиры видовые, наличие панорамного стекла;

присутствуют террасы на кровле;

персональный ТРЦ;

повышенный контроль безопасности. На территории комплекса более ста камер, предназначенных для видеонаблюдения;

комплекс – это закрытая местность.

Комфорт и безопасная среда

Застройщик предлагает идеальные условия для безопасной и комфортной жизни. Комплекс «Бурже» – это сочетание всего необходимого для современных людей разных возрастов и предпочтений.

Хорошее расположение предоставит отличный вид. Неподалеку находятся парковые зоны. Воздух чистый, наличие транспортной развязки, что позволяет добраться как в город, так и в столицу. Недалеко есть вся инфраструктура, что очень удобно каждому члену семьи.

Зеленая территория

Комплекс находится в двадцати километрах от Киева. Стоит отметить, что вокруг него сосны и другие деревья. Зона парка находится в пятистах метрах. Воскресными вечерами можно в тени наслаждаться прогулками и свежим воздухом леса. Изюминкой можно назвать экстрим парк. Здесь каждому удастся проверить уровень своей ловкости, почувствовать адреналин, повеселиться, получить удовольствие от проведения времени с семьей, друзьями и знакомыми.