Современные производители выпускают специальные полуприцепы – тралы, оснащенные от 2 до 20 и более колёсными осями. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки на дорожное полотно, что позволяет с помощью тягача перевозить практически любые тяжеловесные и негабаритные грузы. Однако, возможности максимальной грузоподъёмности, габаритов у различных видов тралов отличаются. Выделяют 5 основных категорий полуприцепной спецтехники для тягачей:

по высоте рамы: низко и высоко-платформенные;

для колёсной, гусеничной техники: с передней и задней погрузкой;

раздвижными.

Основные виды тралов

Передняя загрузка

Задний заезд

Низкорамные

Высокие

Раздвижные

Тралы с передней погрузкой

Прицепы категории трал с передней загрузкой применяют для размещения тяжелой спецтехники различного назначения. Уровень расположения платформы занижен ч и находится на 0,5 м ниже по сравнению с аналогами, у которых предусмотрен задний вариант заезда. Определенные марки выпускают данные полуприцепы с высокой рамой, предназначенной для труднопроходимой местности. Главное отличие состоит в возможности отсоединения «гусака» от прицепа, благодаря чему, техника заезжает на платформу с дорожного полотна или грунта.

Грузоподъёмность крупных платформ достигает более 60 тонн. Их длина равна до 20 м.

Разновидности с передней загрузкой применяются для перевозки:

авто грейдеров;

трубоукладочного оборудования;

экскаваторов для погрузки, копки траншей;

сочлененных самосвалов.

Тралы с задним типом погрузки

Грузоподъёмность сплошных платформ, установленных на тралы с возможностью загрузки с задней части, равна до 120 тонн. Это вид техники зачастую комплектуется разнообразными типами аппарелей (площадок для поднятия и спуска грузов), конструкция которых может быть съемной и цельной, с возможностью складывания или стандартной. Разновидности без аппарелей предполагают применение кранов или погрузчиков для такелажных работ. Дополнительно полуприцепы с задней погрузкой оборудуются приспособлениями для перевозки специализированных грузов и негабаритных объектов. К такой оснастке относятся пирамидальные съемные крепления для блоков ЖБИ, коники для трубопроката и т.д.

Оборудование для тягачей с задним типом погрузки востребованы для транспортировки:

контейнеров;

резервуаров;

ЖБИ панелей;

сборных блоков для строительства.

Низкорамные тралы

Прицепы с низкой рамой выдерживают нагрузку грузов массой до 95 тонн. Согласно нормативам допускается перевозка габаритных и негабаритных объектов высотой до 3,2 м, шириной 2,5 м. Параметры тралов варьируются в диапазоне 14-16 м по длине. При этом, по требованиям ПДД максимальная длина автопоезда ограничена показателем 16,5 м. Уровень площадки на этой технике находится на высотности 80 см, поэтому такелажные работы осуществляются посредством аппарелей (сходней).

Сферой назначения оборудования является перемещение:

мини-экскаваторов;

модульных зданий, сооружений;

колесных погрузчиков;

дорожной коммунальной спецтехники;

экскаваторов, погрузчиков;

станков.

Производители предлагают как стандартные, так и раздвижные модели, предназначенные для перевозки длинномерных цельных грузов. Они снабжены поворотными осями, благодаря этому груженый транспорт может преодолевать узкие участки и повороты.

Высокорамный вид тралов

Этот вид колесных платформ разработан для эксплуатации в условиях бездорожья. Тралы с высокой рамой выделяются улучшенной проходимостью, которая требуется для перемещения и доставки грузов экстремальных условиях. К примеру, сооружение трубопроводов нефтегазовых сетей в отдаленные местности. Желательно учитывать, что уровень погрузочной высоты в среднем равен 1,25 м. Поэтому для таких грузоперевозок обязательно получение разрешений, если транспортируемые объекты больше допустимых стандартов высотности.

Высокопарные тралы способны перевозить аналогичные виды грузов, как и низкорамные платформы. Однако, важными отличиями их конструкции являются:

увеличенный клиренс;

вездеходные покрышки;

возможность эксплуатации при низких температурных режимах;

увеличенный ход подвески.

Раздвижные разновидности

Платформы, которые могут изменять длину, также называют модульными. Они используются для цельных грузов. Конструктивное исполнение может быть как с низким, так и высоким типом рамы. Главным достоинством раздвижных тралов считается то, что большая часть осей являются поворотными и оснащены гидравлическим приводом. Это обеспечивает высокую стойкость к нагрузкам, возникающим к постоянному маневрированию по магистралям грунтового типа и неровностям на других дорожных полотнах.

Сферой предназначения раздвижных платформ выступает транспортировка:

трубопрокатных изделий для сооружения магистралей;

пролетный деталей мостов;

комплектующих для воздушного или водного транспорта;

прочего технического оснащения.

Разнообразие тралов позволяет выбрать подходящий вариант для транспортировки колесной техники, деталей для строительства и других грузов практически любых габаритов.