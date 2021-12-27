Основные модели очистителей для воды

Водоочистители «Аквафор», в виде насадок на кран, проходят испытания по всем международным стандартам и имеют длительный срок качественной очистки даже при выработанном на 120 % ресурсе.

Фильтр «Топаз», имеющий ресурс очистки 750 литров, при производительности

0,3 литра/мин, избавляет воду от активного хлора, разнообразных органических соединений и прочих примесей, средняя стоимость от 304 до 380 гривен. Фильтр крепится на кран, где и постоянно находится, осуществляя очистку при повернутом переключателе в режим «с очисткой».

Сам фильтрующий элемент изготовлен по инновационной технологии «карбон-блок», эффективно справляется с очисткой воды от металлов, активного хлора, нефтепродуктов, фенола, пестицидов и тяжелых металлов. Для удобства в отслеживании сроков замены на крышке расположен календарь с подвижной стрелкой. При помощи переходника фильтр можно установить и на гладкий кран (без резьбы).

Фильтр «Универсал» — имеет ресурс очистки до 1000 литров воды при производительности 0,3 литра/мин, очищает воду от активного хлора, вредных органических соединений, прочих примесей и бактерий, средняя стоимость от 208 до 260 гривен.

Если есть необходимость в использовании фильтра на природе или даче, то перед применением насадку необходимо прокипятить. С помощью переходника, входящего в комплект имеет возможность крепиться к обычной пластиковой бутылке.

Фильтр «В300» («Б300») — имеет ресурс очистки до 1000 литров при производительности 0,3 литра/мин, миниатюрен, он осуществляет очистку воды от активного хлора, соединений органики, прочих примесей и бактерий (в бактерицидной модификации), не хуже более громоздких аналогов, средняя стоимость от 144 до 180 гривен. В комплект очистителя входит специальная втулка, являющаяся переходником для установки на без резьбовой кран, которая остается на кране постоянно, а фильтр подключается, когда это необходимо.

Фильтры «Гейзер»:

1. Модель «Евро» — фильтрующая насадка имеет в комплекте картридж, выполненный из специального фильтро-материала «Арагон», имеющий возможность неоднократной регенерации в обычных домашних условиях. Так же в комплект входит дивертор-аэратор — переключатель, позволяющий направлять струю воды на очистку или в мойку, а дизайн фильтра и серебристый цвет корпуса делает его визуальным продолжением смесителя. Возможна установка на кран без резьбы. До первой регенерации фильтра имеет рабочий ресурс 3000 л, затем от 300 до 500л, очищает воду, имеющую температуру до 40°С, производительность около 0,5 л в минуту. Стоимость 450-560 гривен.

2. Модель «Вита» — производится в серебристом корпусе, имеет переключатель, рабочий ресурс 3000 л, очищает воду, температурой до 40°С, производительность, в среднем, 0,5 л в минуту, стоимость от 160 до 200 гривен. Этот фильтр является самым компактным и недорогим фильтром из линейки фильтров на кран от данного производителя, но сохраняет при этом самое высокое качество очистки, а его конструкция позволяет крепить его к любому крану. Фильтрующий картридж сделан с использованием материала «Арагон», избавляющий питьевую воду от железа, тяжелых и радиоактивных металлов, активного хлора, вредных органических соединении, канцерогенов, пестицидов и даже вирусов, таких как гепатит А и кишечная палочка.

Подводя итог можно отметить, что общей положительной характеристикой крановых фильтров является их компактность, мобильность, удобство в эксплуатации и установке, а так же, дешевизна, а недостатком — невысокая производительность и не всегда достаточная степень очистки.