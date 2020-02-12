Оригинальные подарки парню на 23 февраля

С каждым годом меньше возможностей удивлять близких людей. Раньше выбор подарков на 23 февраля был очень ограничен. Было сложно найти подходящую вещь, да и денег на качественные презенты хватало не у всех. Сейчас ситуация изменилась. В Москве, СПб и других крупных городах найти оригинальные вещи, которые бы порадовали мужчину, стало просто. Появились и магазины, в которых можно с доставкой заказать интересные аксессуары через интернет.

Если вы ищите оригинальные идеи подарка парню на 23 февраля, подумайте сначала, какой товар был бы ему интересен.

Ножи

Независимо от хобби молодого человека складной нож может пригодиться. Он актуален и для путешественников, и для деловых людей, поскольку будет полезным при возникновении самых непредсказуемых и сложных ситуаций.

В продаже можно найти:

многофункциональные;

кухонные;

туристические;

кукри и другие.

Пневматическое оружие

Пневматика – безопасный инструмент для обеспечения личной безопасности. Подойдет любителям спортивной стрельбы и охоты на мелкого зрея. Востребованы модели, которые внешне напоминают настоящий пистолет Макарова или револьвер. Различаются модели принципами своего устройства:

Пружинно-поршневые. Имеют небольшую цену, простое строение. Отличаются высокой точностью. К недостаткам относятся существенные габариты.

Компрессионная пневматика. Предполагает перезаряжение после каждого выстрела. Такие виды не имеют отдачи, отличаются высокой точностью. Имеют низкий темп стрельбы и представлены в небольшом ассортименте.

Газобаллонные пистолеты. Делятся на пулевые и шаровые. В продаже представлен их большой ассортимент, есть варианты из металла или современных пластиков.

Если у мужчины есть уже такие изделия, то подарить можно оптику. Прицел повышает точность стрельбы за счет увеличения визуального образа мишени с помощью линз.

Мультиинструмент

Заменить чемодан инструментов легко, для этого подойдет мультиинструмент. Он используется в туризме, на рыбалке и охоте. В продаже есть варианты не только разной ценовой категории. Можно выбрать небольшой мультикул, который легко заменит рулетку, уровень и калькулятор. Есть и крупноразмерные виды с разными дополнительными возможностями.

На сайте valgarda.ru вы сможете подобрать любой оригинальный подарок от таких известных производителей, как Gletcher, Steel Will, Marser, Arhont, Yarrow, FormOptik, Norbert и других. В каталоге представлены варианты разного ценового диапазона. Вам нужно лишь постараться узнать, о чем мечтает ваш друг, молодой человек, муж или брат.