Оригинальные подарки парню на 23 февраля

С каждым годом меньше возможностей удивлять близких людей. Раньше выбор подарков на 23 февраля был очень ограничен. Было сложно найти подходящую вещь, да и денег на качественные презенты хватало не у всех. Сейчас ситуация изменилась. В Москве, СПб и других крупных городах найти оригинальные вещи, которые бы порадовали мужчину, стало просто. Появились и магазины, в которых можно с доставкой заказать интересные аксессуары через интернет.

Если вы ищите оригинальные идеи подарка парню на 23 февраля, подумайте сначала, какой товар был бы ему интересен.

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Ножи

Независимо от хобби молодого человека складной нож может пригодиться. Он актуален и для путешественников, и для деловых людей, поскольку будет полезным при возникновении самых непредсказуемых и сложных ситуаций.

В продаже можно найти:

  • многофункциональные;
  • кухонные;
  • туристические;
  • кукри и другие.

Пневматическое оружие

Пневматика – безопасный инструмент для обеспечения личной безопасности. Подойдет любителям спортивной стрельбы и охоты на мелкого зрея. Востребованы модели, которые внешне напоминают настоящий пистолет Макарова или револьвер. Различаются модели принципами своего устройства:

  • Пружинно-поршневые. Имеют небольшую цену, простое строение. Отличаются высокой точностью. К недостаткам относятся существенные габариты.
  • Компрессионная пневматика. Предполагает перезаряжение после каждого выстрела. Такие виды не имеют отдачи, отличаются высокой точностью. Имеют низкий темп стрельбы и представлены в небольшом ассортименте.
  • Газобаллонные пистолеты. Делятся на пулевые и шаровые. В продаже представлен их большой ассортимент, есть варианты из металла или современных пластиков.

Если у мужчины есть уже такие изделия, то подарить можно оптику. Прицел повышает точность стрельбы за счет увеличения визуального образа мишени с помощью линз.

Photo copyright: pixabay.com

Мультиинструмент

Заменить чемодан инструментов легко, для этого подойдет мультиинструмент. Он используется в туризме, на рыбалке и охоте. В продаже есть варианты не только разной ценовой категории. Можно выбрать небольшой мультикул, который легко заменит рулетку, уровень и калькулятор. Есть и крупноразмерные виды с разными дополнительными возможностями.

На сайте valgarda.ru вы сможете подобрать любой оригинальный подарок от таких известных производителей, как Gletcher, Steel Will, Marser, Arhont, Yarrow, FormOptik, Norbert и других. В каталоге представлены варианты разного ценового диапазона. Вам нужно лишь постараться узнать, о чем мечтает ваш друг, молодой человек, муж или брат.

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