Опрыскивание семян раствором ПАВ для лучшего эффекта СЗР

Необходимым препаратом для обеспечения здорового урожая является прилипатель. Это химическое средство служит для уменьшения поверхностного натяжения воды, благодаря чему растение лучше смачивается, а раствор СЗР эффективно удерживается на поверхности и усиливает их действие. Кроме того, ПАВ выполняют и другие функции. Так, например, они уменьшают уровень негативного воздействия при использовании агрохимии, а также улучшают качество и объем продукции.

Приобрести прилипатели оптом по выгодной стоимости, можно у производителя, выпускающего продукцию под ТМ «Bayton». В каталоге находится эффективный продукт в форме растворимого концентрата, который подходит для большинства сельскохозяйственных культур – https://www.bayton.com.ua/ru/prylypach/. Среди особенностей, которыми он характеризуется, можно выделить:

1. Третий класс токсичности.

2. Несложный процесс изготовления.

3. Защитное действие от механических воздействий, пересыхания и увядания.

4. Сохранение влаги в корневой системе и на листьях.

5. Приток макро- и микроэлементов.

Ознакомившись с описанием товара на сайте, клиенты также могут обратиться за помощью к менеджеру. Компетентный сотрудник расскажет о других свойствах прилипателя, способе его применения и нормах расхода. Кроме того, специалист поможет просчитать необходимый объем закупки, способный покрыть потребности вашего хозяйства. Совершая оптовое приобретение, заказчиков ожидают выгодные условия поставки и финансовая экономия.

Новая программа, в который выигрывают все

Собственницей бренда «Bayton» является агрохимическая компания «Vitagro Partner», которая помимо продажи эффективных препаратов также дает возможность получить существенное количество урожая без получения кредитных средств. Программа выращивания сельскохозяйственной продукции совместными усилиями – это партнёрство с уникальными условиями договора, которые приемлемы для всех участников договора. Такое финансовое соглашение имеет немало преимуществ. Так, например, сделка не предусматривает оплату комиссий и процентов. Цена на урожай фиксирована и может увеличиваться исходя из конъектуры рынка. Расчеты между двумя сторонами производятся выращенными продуктами и не зависят от курсовой разницы. Как видно, сотрудничество с компанией имеет много положительных сторон, больше о которых можно узнать у консультанта. Связаться с ним возможно в телефонном режиме или посетив филиал предприятия.