Она обнажилась на благо народа

Европейское средневековье полно красивых легенд. Одна из них – история о том, как леди Годива голышом проехала на лошади по улицам города Ковентри, чтобы муж отменил непосильный для горожан налог. Легенда это или быль, историки затрудняются ответить. Но она настолько «ушла в массы», что Леди Годива стала символом города, про неё снимали фильмы, ей посвящали стихи и картины.

Ну, обо всём по порядку. Эрл города Ковентри – англосаксонский граф Леофрик был одним из самых могущественных правителей Британии середины XI века. Постоянное участие в политических коллизиях, требовавших множества ресурсов и денег, заставили графа пойти на крайние меры – повысить налог, собираемый с жителей города. Налог был настолько высок и непомерен для людей, что многие попросту не могли его платить. Для последних это означало одно – им предстояла смертная казнь. Леофрик обожал свою жену – скромную, набожную, красивую и очень добрую Леди Годиву. Её боготворил народ. Вероятно, за ту самую набожность. Как-то на очередной пирушке Леди Годива уже в который раз обратилась к мужу с просьбой снизить налоговый гнёт, на что уставший от этих просьб граф предложил пари — он снизит налог, если Годива проедет на лошади по городу, голой. Неожиданно Годива согласилась. Но Леофрик был уверен, что она этого не сделает.

Однако в назначенный день и час, Леди Годива совершенно обнажённая проскакала по улицам родного города верхом на белой лошади. Народ настолько уважал её, что все до единого закрыли ставни. Так честь первой леди города в глазах жителей Конвентри была сохранена. Позже появилась легенда о «Подглядывающем Томе» — одном из жителей города, что осмелился выглянуть в тот день из окна, за что его покарал бог и он ослеп. Леди Годива стала настоящим символом бескровной борьбы за справедливость и права угнетённых. Ей был установлен памятник в Конвентри, в честь графини с 1678 года в городе учредили ежегодный праздник, а её изображение на печати городского собрания.

Скорее всего, вся эта история – не более чем выдумка, хотя есть подтверждение тому, что в годы правления Леофрика налог, действительно, был снижен, а затем и вовсе отменён. После смерти мужа Леди Годива передала все их имущество бенедиктинскому монастырю, который был построен на их деньги. Возможно, эта легенда вышла из стен монастыря, чтобы увековечить память о прекрасной женщине. Ведь именно монахи в средневековье представляли собой что-то вроде тогдашних медиа и по их летописям иногда ошибочно многие историки делают свои выводы.

Тем не менее, через двадцать один год, преданию о самоотверженной женщине исполнится ровно тысячу лет (ведь день, когда Леди Годива прошла обнажённой по городу известен точно – 10 июля 1040 года)

Образ Леди Годивы вдохновил английского поэта Альфреда Теннисона посвятить ей стихотворение «Годива». Итальянский композитор Пьетро Масканьи по мотивам легенды создал оперу «Изабелла», Годиве посвящено два полнометражных фильма и один мультфильм.

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