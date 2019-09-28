Окна Rehau Geneo в Одессе

Новые пластиковые окна Rehau Geneo принадлежат к последнему поколению оконных конструкций, которые совмещают в себе легкость и прочность. Их делают из инновационного материала по технологии фироармирования, что позволяет отказаться от армирования каркаса рамы стальными элементами.

Новая технология изготовления окна Rehau Geneo обеспечивает:

простоту и удобство эксплуатации;

длительный срок использования оконной рамы;

надежную защиту жилого пространства от холода, уличного шума и пыли.

HD-поверхность оконной рамы остается гладкой в течение всего срока эксплуатации, она не боится температурных перепадов и механического воздействия. За таким окном легко ухаживать, материал не боится воздействия влаги и ультрафиолета.

Высокое качество исполнения сочетается с большим выбором дизайна. Такие оконные рамы впишутся в любые жилые и коммерческие интерьеры. Компания «Wimarco» в Одессе является единственным производителем, который сам собирает и реализует высокотехнологичные оконные системы Geneo по выгодным расценкам.

Особенности конструкции оконных профилей Rehau Geneo

Оконный профиль Rehau Geneo снабжен функциональными камерами, в которые устанавливаются при необходимости дополнительные термовставки. Это позволяет увеличить и без того высокий коэффициент сопротивления теплопередачи, если необходимо в разы снизить расходы на отопление.

Отсутствие тяжелых элементов в профиле обеспечивает легкость открывания и закрывания рам. Такие окна не будут обвисать, если долго держать их открытыми. Их можно использовать на протяжении нескольких десятилетий. Вложение в окна нового поколения обеспечит существенную экономию семейного бюджета и идеальные условия для безопасной и комфортной жизни.

Эффективная теплоизоляция дома

Если украинцы хотят снизить расходы на отопление, то им следует купить Rehau Geneo (оф. сайт https://wimarco.com.ua/rehau-geneo/). Эти оконные конструкции обеспечат до 76% экономии тепла. Встроенный в профиль термомодуль не дает теплу выходить из дома. Именно такие окна устанавливают в современных энергоэффективных домах.

Окна нового поколения надежно защищают жилое пространство от уличного шума. Они соответствуют новейшим европейским стандартам шумоизоляции. Установив пластиковые рамы Rehau Geneo в Одессе, владельцы квартир создадут у себя дома идеальные условия для уюта и комфорта. Врачи доказали, что городской шум оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Новейшие технологии в производстве окон ПВХ помогают эффективно решать такие проблемы. Окна Рехау Генео имеют 5-й класс звукоизоляции. Они создадут условия загородного коттеджа даже в тех домах, которые расположены на оживленных городских проспектах и перекрестках.

На окнах этого типа устанавливается инновационный уплотнитель, созданный по новой технологии. Благодаря особой структуре эластичного уплотнителя даже при легком надавливании при закрывании окошек, сделанных из профиля Rehau Geneo, создается оптимальный прижим створки к раме. На окне устанавливается три контура такого уникального уплотнителя, который обеспечивает идеальную защиту от холода и уличного шума.

Разнообразие дизайнерских решений и простота ухода

Окна Rehau Geneo в Одессе позволят воплотить в жизнь любые стилевые решения в оформлении интерьеров. Они идеально соединяют в себе технологичность и стильный дизайн. Система GENEO гибко реагирует на потребности заказчика. Именно поэтому современные архитекторы и дизайнеры жилых помещений так любят окна Рехау Генео. Они позволяют реализовывать разнообразные идеи оформителей. Из профиля этого типа можно собирать оконные рамы различной формы:

прямоугольные;

квадратные;

арочные;

мансардные;

круглые;

треугольные.

Технологичный профиль позволяет создавать энергоэффективные панорамные окна. Мастера за короткое время соберут из такого облегченного профиля оригинальной конструкции окна с углами нужного размера и конструкции с закруглениями. Профиль этого типа настолько гибкий и удобный в работе, что позволяет без лишних усилий собирать окна любой сложности и конфигурации.

Размеры оконных рам при использовании профиля линейки GENEO могут быть любыми. При этом форма оконной рамы не влияет на технологические характеристики окна. Конструкция остается такой же надежной и долговечной.

Гладкая поверхность окна, обработанная по особой технологии HDF, не дает пыли впитываться в материал. Пыль и загрязнения легко удаляются с помощью влажной салфетки и обычного моющего средства. Уход за такими окнами не будет занимать много времени. Достаточно регулярно наносить немного масла на металлические элементы створок и фурнитуру, а также смазывать уплотнитель жидким силиконом.

Лицевая отделка оконной рамы систем GENEO представлена широким цветовым рядом. Заказчики смогут подобрать цвет окон Рехау под любые цветовые решения своих домов. Благодаря идеально гладкой поверхности, которая сохраняется на протяжении всего эксплуатационного срока, такие окна смотрятся респектабельно и благородно, не уступая аналогам из массива ценных пород.

Производитель предлагает 60 вариантов цветов ламинированного слоя, которые можно комбинировать друг с другом. Ни одна другая марка пластиковых окон не предлагает такого безграничного разнообразия дизайнерских решений. Ламинирование можно делать с одной или с обеих сторон окна.

Как заказать окна Rehau Geneo в Одессе

Установить у себя дома высокотехнологичные окна ПВХ Рехау нового поколения может каждый, кто обратится в компанию Wimarco. Нужно только оставить заявку на официальном сайте https://wimarco.com.ua/tseny/tseny-okna/ и указать удобное время для визита мастера на дом. После осмотра помещения и снятия мерок с оконных проемов специалисты помогут подобрать оптимальный вариант окон Рехау Генео под персональные запросы заказчика.

Изготовление осуществляется по индивидуальным размерам и с учетом пожеланий клиента в отношении функционала, формы и цвета.