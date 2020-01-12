Ожирение будущих мам во время беременности оказывает влияние на IQ сыновей
По словам исследователей, если во время беременности мать страдает ожирением, то это может повлиять на последующее развитие ее ребенка. Группа эпидемиологов, диетологов и исследователей в области гигиены окружающей среды при Школе общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете и Техасском университете в Остине установила, что это воздействие может быть сравнимо с воздействием свинца на детский организм в раннем детстве.
Исследователи изучили 368 матерей и их детей, всех с примерно одинаковыми экономическими условиями и районами проживания, сначала во время беременности и затем в возрасте детей 3 и 7 лет. В возрасте трех лет исследователи измерили моторные навыки детей и обнаружили, что у страдавших во время беременности ожирением сыновей моторика была существенно хуже. Они снова исследовали детей по достижению возраста в 7 лет и обнаружили, что по сравнению с мальчиками, чьи матери имели нормальный вес, сыновья матерей с ожирением в тестах на IQ набрали на 5 или более баллов ниже. У девочек никакого подобного эффекта выявлено не было.
В целом пока не ясно, почему ожирение во время беременности оказывает такое влияние на ребенка в будущем, хотя прошлые исследования обнаружили связь между материнской диетой и когнитивным развитием, например, более высокими показателями IQ у детей, в диете матерей которых содержалось больше определенных жирных кислот, которые обычно можно найти в рыбе.
Поскольку IQ у ребенка является достаточно надежным фактором предсказания уровня образования, социально-экономического статуса и профессионального успеха в дальнейшей жизни, исследователи говорят, что ожирение матерей во время беременности может оказать существенное влияние на всю взрослую жизнь их сыновей.