Огнезащита представляет собой комплекс технических мероприятий с целью повысить устойчивость различных материалов и строений к огню, снизить риск возникновения пожара, скорость его распространения, а также оттянуть процесс разрушения конструкций с момента начала пожара. Для этих целей существуют специальные огнезащитные материалы. На сайте https://akz-ognezaschita.ru представлена высококачественная продукция, способная оказать надежную защиту.

Огнезащита деревянных конструкций

Древесина – один из наиболее часто используемых материалов для строительства, однако он особенно подвержен возгоранию, поэтому нуждается в обработке. Огнезащита древесины включает в себя комплексный подход:

облицовку негорючими материалами. Это может быть как декоративная отделка, так и полноценное покрытие частей с повышенной опасностью. Помимо снижения риска возгорания, материалы обеспечивают строению изоляцию шума, тепла, влаги;

внедрение элементов в структуру. Элементы представляют собой перегородки, которые препятствуют возгоранию. Их создают из камня или кирпича и вставляют между отдельными секторами здания;

применение составов. Они не поддерживают горение, не создают лишнего объема, легко используются.

Огнезащита металлических конструкций

Металлоконструкции и их структура довольно чувствительна к пламени. Обработка проводится с целью не только предотвратить негативные последствия пожара, но и повысить устойчивость и прочность сооружения. Чтобы сохранить металл, на его поверхности создают специальный теплоизолирющий экран. Благодаря ему металл будет нагреваться меньше, что существенно снизит риск обрушения, увеличит время для принятия мер. В большинстве случаев огнезащита для металла создают с помощью цементов, вермикулита, волокон минерального типа, жидкого стекла. Еще один популярный способ для обеспечения покрытия – краска. Такая методика не строительная, а процесс покраски происходит быстро и легко. Составы разделяются на вспучивающиеся и невспучивающиеся. Первый вариант создает утолщенный слой с порами, благодаря чему является более надежным.

Огнезащита кабеля

Для огнезащиты кабеля зачастую используют краски, пасты, мастики. Они относятся к самым эффективным видам пассивной защиты. Составы удерживают огненное пламя, препятствуя его распространению, а толщина покрытия замедляет процесс нагрева. Также предотвращается пиролиз и воспламенение кабеля.

Огнезащита бетона и железобетона

Конструктивная огнезащита бетона и железобетона предполагает различные методы:

облицовку специальными кирпичами, камнями натурального происхождения, плиткой из стекла и керамики;

покрытие волокнистыми плитами, рулонами;

обработку предохранительными штукатурками, мастиками, пастами.

Меры предотвращения создают толстый слой, изолирующий тепло, благодаря которому время прогрева замедляется.

Покрытия для предотвращения пожара и снижения негативных последствий состоят из нескольких слоев. В качестве первого наносят грунтовку, затем краски, а в завершение лак для того, чтобы на предыдущих составах не появились трещины.

Огнезащита воздуховодов

Для огнезащиты воздуховодов применяют материалы в виде плит, матов, рулонов. Их производят из портландцемента, базальтовых волокон или вермикулита. Для обеспечения надежного слоя также наносят мастики, штукатурки. Для тонкого покрытия берут лаки, эмали, краски со свойством терморасширения. Иногда для прочной поверхности используют комбинированный способ, включающий в себя полотна базальта и клей.