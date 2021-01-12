Одноразовые нитриловые перчатки для заведений общественного питания, торговли, медицинских работников

Компания SIMI предлагает широкий ассортимент высокопрочных одноразовых перчаток на основе нитрила. В условиях пандемии все заведения общественного питания, торговли, медицины обязали работников использовать индивидуальные средства защиты. Качественные нитриловые перчатки выдерживают агрессивное воздействие щелочей, кислот, защищают кожу от порезов, инфицирования.

Как выбрать перчатки

На странице simi.kiev.ua/nitrilovyye-perchatki можно заказать качественные перчатки на основе нитрила. Выбирая конкретный вариант, учитывайте следующие факторы и характеристики:

размер;

плотность материала;

цвет;

количество пар в упаковке;

назначение;

степень стерильности.

Средства индивидуальной защиты из нитрила активно используют в медицинских учреждениях, они пришли на смену перчаткам из каучука и винила. Нитрил – это искусственный каучук. Благодаря уникальной технологии производства удается добиться высокой плотности, прочности и эластичности. Материал полностью повторяет изгибы кожи. Работать в таких перчатках удобно, они не сковывают движений. Эта характеристика важна не только для медицинских работников, но и представителей сферы торговли. Чувствительность рук снижается незначительно в таких средствах защиты, поэтому при пересчете купюр вы не ошибетесь.

Преимущества нитрила

Основное достоинство нитриловых перчаток в том, что материал не нуждается в дополнительной обработке тальком или специальной пудрой, ваши руки будут чистыми после работы в них. Еще одно преимущество – гипоаллергенные свойства. Материал не вызывает высыпаний на коже, раздражений или других проблем. Готовые перчатки прочные, стойкие к проколам и порезам. Их можно обрабатывать спиртом или другими антисептическими составами для дезинфекции.

Оформление заказа

Вы можете оформить заказ на нитриловые перчатки для своих сотрудников в компании SIMI. Ассортимент продукции постоянно пополняется. Минимальная сумма заказа – 300 грн. При оформлении заявки на сумму от 1500 грн доставка осуществляется бесплатно.

По первому запросу представители компании предоставят сертификаты и гигиенические заключения на реализуемую продукцию. Поставка осуществляется с полным пакетом сопроводительных документов. Все товары, представленные на сайте, есть в наличии. Заказы комплектуются сразу после получения, передаются в отделение транспортной компании в течение суток.