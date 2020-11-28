Обзор мобильной игры Deltarune

Deltarune является продолжением RPG Undertale. Причем название новой части – это анаграмма, составленная из слова Undertale, что указывает на прямую наследственность. Идея создания этих игр и, собственно, их реализация принадлежит одному человеку, которым выступает Тоби Фокс. Это программист родом из США, который увлекается музыкой и, как выяснилось, созданием игр.

Среди русскоязычных геймеров новая часть называется «Дельта Руна», и в сравнении со своим идейным прародителем новая часть радует возможностью провести коллективное сражение. В Undertale этого не было, поэтому игрок сражался в одиночестве со встречаемыми врагами. Помимо того, Фокс разнообразил боевку, внедрив новые заклинания, защитные и атакующие приемы. Также новая часть радует улучшенной картинкой, а чтобы оценить все преимущества самостоятельно, можно бесплатно Deltarune скачать и установить к себе на смартфон.

Как разворачивается сюжет в «Дельта Руне»?

Тоби Фокс отказался от идеи снова перенести геймеров в мир Undertale, сделав для «Дельта Руны» свое особое пространство. Однако в новой игре часто упоминаются персонажи и сюжетные повороты из старой, из-за чего фанатам будет приятно проследить наследственность.

Центральным персонажем выступает Крис, который прямо из школы переносится в мрачный мир. Там его встречает принц Ральзей, сообщающий, что Крис принадлежит к некоему таинственному роду, в задачи которого входит противостояние с силами зла. После этого Крис, сопровождаемый монстром Сюзи, отправляется в опасное приключение.

Бои проходят в пошаговом режиме, и ничего нового здесь Фокс не придумывал, решив ограничиться проверенным вариантом. Кстати, от сражений по возможности следует воздерживаться по условиям сюжета, но сделать это не всегда легко, т. к. сопровождающая Криса Сюзи с радостными воплями набрасывается на каждого встречного монстра.

Что еще из интересных приложений можно установить на смартфон?

Пресытившись приключениями в Deltarune, можно скачать AniLibria, которое открывает доступ к большой библиотеке мультфильмов, сериалов и обзоров аниме. Непосредственно из приложения можно перейти на YouTube, чтобы просматривать обзоры и рецензии по отдельным мультфильмам.

Ну а студентам САФУ расписание не помешает держать под рукой. Доступно оно в виде удобного приложения, сообщающего актуальные данные о проведении пар и тех преподавателях, которые участвуют в учебном процессе.