Обзор лучших современных карповых удилищ для карпфишинга

Карпфишинг приобрел большое количество поклонников. Этот вид рыбалки предполагает ловлю карпа в небольших озерах и прудах. Раньше охотились на сазана при помощи резинок, фидеров и простеньких удочек. Сегодня производители предлагают любителям и профессионалам специальные снасти, которые от стандартных вариантов отличаются большой мощностью и увеличенной прочностью.

Виды и критерии выбора

Производители предлагают три варианта удилищ для ловли, различающихся способом применения:

маркерные;

ракетные (сподовые);

основные.

Первые характеризуются наличием мягкой вершинки. Это идеальный вариант для промера глубины водоема. Благодаря этому рыбак может выбрать самое удачное место для ловли и заброса маркерного поплавка в место с прикормом. Ракетные модели используют для закидок на дальность. Помогает достичь цели утяжеленная кормушка-ракета. Основные удилища представляют собой классические снасти.

Лучшие карповые удилища в Profish представлены несколькими брендами: Daiwa, Fox, Jaxon, Salmo и пр. Есть в каталоге варианты премиум-класса и бюджетные, имеющие добротное исполнение. Выбирая снасть, нужно учитывать тест (максимальную массу груза), разрывную нагрузку (прочность лески), длину.

Удочки подразделяются на универсальные, тонкие, для дальних забросов, укороченные, для ловли на поверхности. Первые и вторые подходят для маленьких водоемов. Третьи обеспечивают удобство ловли на значительных расстояниях от берега – от 150 метров. Укороченные удочки рекомендуются для заросших растительностью рек и озер. Удилища для поверхностного лова можно забрасывать на расстояние 60-70 метров.

Топ-3 модели: подбираем удилище

В интернет-магазине Profish.ua можно купить одно из лучших удилищ Daiwa Black Widow Carp. В нем сочетаются доступная стоимость и отменное качество исполнения. Оно подходит для дальних забросов. Удочка изготовлена из высокомодульного графита и оснащена пропускными кольцами из оксида титана. Ее мощность достигает 3,75 либров.

Достойным выбором станет удилище Daiwa Windcast Carp. Оно разработано под высокие нагрузки и многочисленные забросы на дальние расстояния. Бланк погружается только вершинкой и обладает высокой скоростью возврата. Ее можно рекомендовать для ловли карпа в стоячих водоемах.

Отлично подходят для карповой рыбалки удочки Fox Warrior. Это бюджетный вариант с маркерами и сподами. Удилища подходят начинающим рыбакам. Они покрыты антискользящим покрытием, предназначены для забросов на расстояние до 150 метров.