Обзор изменений в налоговом кодексе Чехии на 2021 год

Чешские резиденты, как правило, облагаются подоходным налогом со своего дохода. Налоговые нерезиденты – обычно только доходным налогом, считающихся прибылью, получаемой из чешских источников. Стоит отметить, что с 2021 года Чешская Республика возвращается к прогрессивному налогообложению. На данный момент налоги в чехии достигли ставки в 23%.

Корпоративные налоги:

На прибыль, составляет 19%.

Иностранные и отечественные компании подлежат одинаковому налоговому режиму. Однако доход от зарубежных источников облагается по более низкой ставке 15%. Здесь организации могут быть условно освобождены от налога.

Общие правила покупки недвижимости

Инвестор в недвижимость может купить объект, расположенный на территории Чешской Республики посредством сделки с активами (например, прямое приобретение) или сделки с акциями (например, приобретение корпорации, владеющей недвижимостью).

Выделяют и сделки с активами. Иностранные лица (физические или юридические) могут напрямую приобретать недвижимость в Чешской Республике. Сделка с акциями – распространенное явление. Как вариант инвестиции могут быть осуществлены через резидентную корпорацию, которая напрямую владеет недвижимостью.

Другие корпоративные налоги

Компании тоже облагаются налогом от 15% до 35% от дохода, выплачиваемого нерезиденту за технические услуги. Есть налог на недвижимость. Варьируется в зависимости от района, местоположения и использования земли или зданий. Также выделяют налог на передачу права собственности. Он составляет 4 % от цены сделки или официально оцененной стоимости переданной недвижимости (в зависимости от того, что больше). Здесь есть экологический налог и дорожный.

Работодатель отчисляет 9% от общей заработной платы работника в фонд медицинского страхования и 25% в фонд социального страхования, что в сумме составляет 34%. Если вы не являетесь резидентом Чехии, вам может понадобиться бухгалтер в Праге, который разбирается в законодательстве и налогообложении данной страны.

Особый налоговый режим для экспатриантов

Резиденты несут ответственность за уплату налога на свой доход, в то время как нерезиденты должны платить только за прибыль, полученную в стране. В Чехии нет специального режима для экспатриантов. На все эти моменты нужно обратить пристальное внимание. При необходимости вы можете проконсультироваться со специалистами.