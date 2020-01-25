Обычный или led прожектор – разбираем с e27.ua

Большинство пользователей активно использует прожекторы для бытовых нужд. Совместно с экспертами магазина света “E27.UA” мы разобрались во всех тонкостях выбора данного осветительного прибора. Ведь он справляется с огромным рядом задач:

обеспечение безопасного перемещения в темное время суток;

подсветка у въезда в гараж;

подсветка крыльца и входной двери дома;

освещение территории, как маленькой, так и большой;

подсветка теннисного корта, спортивной площадки или стоянки;

акцентное освещение объектов и архитектурных строений.

И это еще не полный список заданий, с которыми легко справляются прожекторы. Однако, выбрать наиболее подходящую модель бывает довольно сложно. Ведь нужно разобраться с множеством технических параметров и определиться с источником светового потока.

В последнем случае у нас стоит выбор между тем, чтобы купить светодиодный лед прожектор (https://e27.com.ua/spotlights) или же обычную модель.

Преимущества покупки led прожектора

Светодиодный светильник имеет множество преимуществ по сравнению с традиционным вариантом. В первую очередь это отражается на значительной экономии потребления электроэнергии, ведь даже с малой мощностью такой прожектор излучает яркий световой поток.

Также лед прожектор не содержит в составе вредных и опасных веществ, а значит, его использование не имеет негативного воздействия ни на человека, ни на окружающую среду.

В процессе работы светодиодные осветительные приборы практически не выделяют тепла, поэтому корпус прожектора не перегревается и его можно с легкостью устанавливать на любые поверхности.

Отдельного внимания заслуживает длительный срок службы данных светильников. Его достаточно будет на более, чем пять лет беспрерывной работы, а современные производители предлагают хорошую гарантию на подобные модели.

Что же касается недостатков приобретения светодиодного прожектора, то он пожалуй заключается лишь в довольно высокой стоимости такого осветительного прибора. Но и этот показатель не является объективным. С учетом длительного срока службы лед прожектора и экономного расхода электроэнергии, стоимость его приобретения полностью окупается с лихвой.

Однако, для того, чтобы светодиодный прожектор прослужил вам достаточно долго, следует ответственно подойти к выбору компании-производителя изделий. Обращайте внимание на фабрики, которые предлагают гарантию 3 года и более, избегайте недобросовестных продавцов и покупайте прожекторы только в специализированных магазинах освещения.

Популярные бренды

LED прожекторы присутствуют в каталогох большинства производителей осветительной техники. Среди них особую популярность завоевала продукция фабрик: Eglo (Эгло), Maxus (Максус), BPM Lighting, Vela, Saxby, Lucide, Kanlux (Канлюкс), Feron (Ферон), Nowodvorski (Новодворски).

Купить ЛЕД прожектор в Киеве не составит труда. А специализированный магазин освещения “Е27.ЮА” поможет подобрать светильники с доставкой по Украине.