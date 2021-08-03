Обучение за границей: особенности поступления в вузы Польши

Каждый год мы слышим, что растет количество абитуриентов из Украины, которые выбирают обучение за границей https://proekt-obk.com/ru/page/pro-navchannya-za-kordonom и подают свои документы в европейские университеты. Наибольшей популярностью пользуются лучшие польские вузы. Давайте выясним, в чем же причина такой популярности. Посмотрим, в чем заключаются основные преимущества такого образования, а также особенности поступления.

Преимущества обучения за границей

Если коротко подытожить все преимущества обучения в Польше, то, прежде всего, можно выделить:

демократичные цены на обучение;

качественная практическая и теоретическая подготовка;

высокий спрос на выпускников европейских вузов среди работодателей;

получение европейского диплома;

доскональное изучение иностранных языков;

множество интересных знакомств.

Перечень преимуществ можно долго расширять, но мы выделили основные положительные моменты, которые мотивируют наших соотечественников выбирать очное и заочное образование в Польше. Наиболее весомым преимуществом является уклон на практику, что высоко ценят работодатели. Благодаря современному оборудованию вузы этой страны могут подготовить высококвалифицированные кадры. Также на качественную подготовку студентов влияет стажировка в ведущих европейских компаниях, которая проходит реально, а не только на бумаге.

Очень важным является и изучение иностранных языков в процессе обучения. Это крайне важно для делового общения, и такие знания высоко оценивают работодатели, которые занимаются экспортом своих товаров или услуг.

Особенности поступления в польские вузы

Прежде всего, необходимо определиться со специальностью и с университетом, в который вы хотите поступать. Цены будут отличаться в зависимости от статуса университета и вашей формы обучения. Например, магистратура в Польше на английском языке будет стоить дороже, чем на польском. Частные польские вузы https://proekt-obk.com/ru/country/polsha обычно ставят более низкие цены – около 1-1,5 тыс. евро в год, в то время как в государственных вузах средняя годовая цена – около 2-х тыс. евро. Также цена будет зависеть от специальности: например, юридическое или медицинское образование будут стоить дороже. Самый простой вариант поступления – обратиться к представителям Проекта «Образование Без Границ». Так вы сэкономите драгоценное время, а сотрудники проекта помогут выбрать лучшее учебное заведение и вовремя подать туда все документы.

Благодаря такому обучению выпускники имеют возможность открыть собственный бизнес или устроиться в ведущую европейскую компанию, где можно получить интересный опыт, новые знания и достойную заработную плату.