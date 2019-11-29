О вреде длительного сна рассказал врач-сомнолог

Михаил Полуэктов, который занимает должность врача-сомнолога, рассказал о том, по какой причине длительный сон вреден для организма. По словам специалисты, если человек спит дольше привычного времени, это приводит к различным заболеваниям.

В числе таких заболеваний сахарный диабет, которому в особенности подвержены люди преклонного возраста. Также речь идет о заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой.

Избыток сна может стать причиной затормаживания умственной деятельности. Долгое пребывание в горизонтальном положении негативно сказывается на здоровье позвоночника, происходит нарушение обмена веществ.

Чаще всего сбой режима сна происходит в выходные, когда люди пытаются отоспаться. Этого делать не рекомендуется. Наиболее актуальным вариантом является составление режима сна.

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