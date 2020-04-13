До конца 2013 года скутеристы чувствовали себя в России вполне вольготно. Регистрировать и получать водительские удостоверения для управления быстрым и маневренным электротранспортом мощностью до 4 кВт было не нужно. Но из-за частых нарушений ПДД и роста числа аварий с участием мопедов ситуация изменилась. А вот нужны ли права на электроскутер в 2020 году и какую категорию открывать мы расскажем в этой статье.

Нужны ли права для управления электроскутером: требования законодательства РФ

Чтобы решить, можно ли ездить на электроскутере без прав, следует определиться к какому числу транспортных средств его можно определить. В законах России отсутствует формулировка «электроскутер», но есть понятие «мопед», для которого права необходимы. О характеристиках этого транспорта пишется в разделе ПДД – п. 1.2, абз. 17 (разд. 1, ПП РФ № 1090):

Имеет конструкцию с двумя или тремя колесами.

Средняя скорость передвижения 50 км/ч.

Транспортное средство имеет ДВС или электромотор мощностью от 250 Вт до 4000 Вт.

В интернет-магазине «ЭкоБайк» https://eko-bike.ru/elektroskuteryi/ представлены электроскутеры с двигателем от 350 Вт и попадают в категорию «мопед» – поэтому для их управления нужно получить права. Но не обязательно категории «М» – она относится к маломощным моделям со скоростью в среднем 50 км/ч.

Категории прав для управления электроскутером

Чтобы определить, какие следует получить права на электроскутер, нужно учитывать мощность двигателя и средний скоростной режим:

До 1500 Вт. Модели технически не могут разгоняться свыше 50 км/час. Для управления придется изучить правила дорожного движения, успешно сдать проверку знаний, открыть категорию «М».

От 1500 до 4000 Вт. Фактически эти параметры попадают в тип «М», но нужно учитывать среднюю скорость передвижения. Не беспокоиться о штрафах при движении при 70-90 км/час можно, получив документы типа «А».

Свыше 4000 Вт. Электроскутеры по характеристикам приравниваются к числу легких мотоциклов. Аналогом мощности электродвигателя является объем двигателя 125 см3. Для путешествий нужно будет получить подкатегорию «А1».

Юристы утверждают, что предъявив права с категорией «М» для вождения мощного скутера, райдер не избежит ответственности – он обязательно будет оштрафован за отсутствие необходимой категории «А» или «А1» на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Водитель без прав рискует лишиться скутера – он будет эвакуирован на штраф-площадку. Кроме того модели мощностью свыше 4 кВт обязательно регистрируются в ГИБДД. Процесс их оформления в МРЭО аналогичен регистрации легкового автомобиля: понадобится паспорт владельца и документы, подтверждающие законность приобретения транспортного средства.