Нужно ли автоматизировать ресторан, как это лучше сделать

С приходом инновационных технологий появилась возможность облегчить труд человека во многих сферах. Мы стараемся упростить свою жизнь в быту, покупаем машины-помощники для приготовления еды и уборки дома. Почему стоит автоматизировать многие процессы в своей бизнес-деятельности? Тем более что сейчас есть современные информационные продукты, которые имеют широкий спектр возможностей. Например, система автоматизации Poster. Узнать о ней подробно можно на сайте https://joinposter.com/business/restaurant.

Что входит в данную систему? Это целый комплекс решений для ресторанного бизнеса. В него входят общий складской и финансовый учет, кассы-терминалы плюс техника для обслуживания клиентов, выполнения налогового учета.

Главные выгоды автоматизированного производства

Автоматизация заведений общепита поможет отработать алгоритм всех процессов в заведении до мелочей. Лучше задумать о ее внедрении еще до открытия своего бизнеса. Тогда будет возможным заранее подсчитать рентабельность предприятия, вы сможете определить его слабые места и устранить их. Кроме того, можно контролировать процессы на кухне, складе, в залах. Еще вы будете следить за положением дел в кассах и в бухгалтерии. Автоматизация имеет следующие выгоды:

увеличение скорости обслуживания клиентов при высоком качестве сервиса;

невозможными станут воровство каких-либо ценностей, продуктов и др.;

возможность отследить продажи и выстроить продуктивные линии маркетинга;

возможность анализа работы складских помещений во избежание ненужных списаний.

Состав системы автоматизации

Чтобы понять, из чего состоят подобные системы, дадим им подходящее определение. Эти системы ничто иное, как программное обеспечение для ресторана (ПО для ресторанов), которое устанавливается на планшеты, моноблоки, ноутбуки. В комплекс входят, помимо прочего, такая техника:

принтеры стандартных и фискальных чеков;

сканеры штрих-кодов;

весовое оборудование;

денежные ящики;

терминалы для расчетов.

Плюс сюда входят приборы, позволяющие передавать информационные данные в налоговую службу в соответствии с законодательными нормами и пр.

Чем еще полезна автоматизация

В данном случае владелец ресторана занимается не повседневной рутиной, а действительно важными для бизнеса вопросами. Например, можно проверять качество приготовляемой пищи, продумывать новые креативные варианты меню и т.д.

На сайте joinposter.com можно ознакомиться подробно с преимуществами облачной системы учета Poster. Пока коротко опишем ее основные позитивные качества. Это:

быстрая подготовка персонала к работе с оборудованием;

сохранение информации о заказах, чеках и пр. даже в режиме оффлайн, т.е. если какое-то время не будет связи с мировой сетью, это не повлияет на работу заведения;

возможность следить за работой ресторана, находясь от него на удалении;

Особого внимания заслуживает и выгодная стоимость (плата взимается исключительно за время работы заведения).