Новый «мутантный фермент» способен разлагать пластиковые отходы всего за пару часов

Ученые из компании Carbios, занимающейся развитием промышленного сектора экономики, создали бактериальный фермент-мутант, который способен расщеплять пластиковые бутылки всего за пару часов, сообщает британское издание Guardian.

Энзим может разлагать бутылки из ПЭТ-пластика на отдельные химические составляющие, которые впоследствии могут быть повторно использованы для производства новых бутылок. Обычный переработанный пластик, который подвергается «термомеханическому» процессу, получается недостаточно высокого качества и в основном используется в производстве других продуктов, таких как одежда и ковры.

Компания Carbios установила партнерские отношения с лидерами отрасли, включая Pepsi и L’Oreal, чтобы помочь в разработке технологии. Научная статья, в которой подробно рассказывается об этом открытии, была опубликована в престижном журнале Nature.

Забытый компост

Фермент «ПЭТ гидролаза» способен расщеплять до 90 процентов ПЭТ- полимеров всего за десять часов.

«Этот высокоэффективный оптимизированный фермент превосходит по этому параметру все существующие ПЭТ-гидролазы», — говорится в аннотации к статье — в том числе другой наиболее перспективный кандидат, штамм бактерии, способной разлагать пластик, под названием 201-F6.

Новый фермент был впервые обнаружен в ворохе компостированных листьев еще в 2012 году.

«О нем забыли, но он оказалось лучшим решением», — сказал в интервью журналистам Guardian главный научный сотрудник Carbios Ален Марти из Университета Тулузы во Франции.

Экономическая выгода

Производство нового энзима чрезвычайно выгодно с экономической точки зрения. По мнению специалистов, изготовление новых пластиков из нефтепродуктов обошлось бы в 25 раз дороже.

«Это настоящий прорыв в переработке и производстве ПЭТ», — сказал член научного комитета Carbios Салех Джабарин, профессор Университета Толедо в штате Огайо.

По словам Марти, ученые надеются оценить «промышленный и коммерческий потенциал» нового материала в 2021 году во Франции. «Наша цель — начать производство в крупных промышленных масштабах к 2024- 2025 году », — заявил заместитель генерального директора Carbios Мартин Стефан.

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