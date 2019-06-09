Новые возможности СМС-рассылок

Тогда как некоторые только рассуждают об эффективности или необходимости СМС-рассылок, другие уже используют их новые возможности.

Рассылки для опросов

Проводить опросы с помощью рассылок сообщений оказалось эффективно. Вместо ненавистных роботов, которые звонят в самый неподходящий момент и медленно проговаривают свой вопрос и просьбу нажать цифру зависимо от ответа, можно прислать рассылку с тем же опросом, попросив в ответ прислать ответы на три вопроса в виде цифровой оценки по шкале или предложив пользователю другие удобные способы ответов.

Преимущества очевидны:

СМС не отвлекает от текущих дел.

Текст СМС можно читать с привычной скоростью.

Ответить на СМС можно в любое подходящее время.

Обратная связь принесла новые выгоды от рассылок. СМС – это привычнее и быстрее, чем написание электронного письма.

СМС-рассылка как планировщик событий

Предлагайте своим пользователям настроить рассылки-напоминания о ваших событиях, и вы повысите явку на мероприятия. Если они платные, то выгода прямая.

Для обеспечения явки используются разные методы – звонки с напоминаниями, почтовые рассылки, но СМС до сих пор воспринимаются, как важные, большинство их читает и реагирует на них, что делает этот метод обеспечения явки на мероприятиях одним из самых эффективных.

Важно помнить, что есть категория людей, которые не любят взаимодействовать с операторами. Операция настройки рассылки на СМС должна быть для них максимально простой. Отказаться же от таких рассылок никому не придет в голову: пользователь сам их настроил.

Вопросы от пользователей

Интересную рассылку, тоже связанную с обратной связью, начали пробовать маркетологи. Они присылают пользователям СМС с предложением отправить вопросы о товарах, причем, можно прямо ответом на пришедшее СМС-сообщение. Вопросы есть всегда, и когда их готовы выслушать в такой ненавязчивой форме, это воспринимается как шаг навстречу.

Плюс еще и в том, что ответить можно в любое время, по ходу пользования продуктом или по мере приобретения товара.

Запросы от пользователей по СМС

И еще одна возможность СМС тоже связана с использованием обратной связи. С помощью СМС можно приучить пользователей взаимодействовать с компанией. Приучите их писать о любой проблеме по СМС, и они почувствуют особую связь с компанией, напоминающую общение с друзьями, индивидуальное общение, особое внимание к себе.

Рассылки отлично подходят для делового общения. По результатам исследования SHIFTCommunications, каждая десятая СМС в США связана с бизнесом. Исследованием также было выявлено, что мужчины читают СМС гораздо охотнее, чем женщины.