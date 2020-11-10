Нити для вышивания: основные виды и назначение

Вышивка – одно из самых любимых женских хобби испокон веков. В наше время тоже многих привлекает подобное занятие. Рукодельницы начинают интересоваться расходными материалами, закупают все необходимые атрибуты. Проблем с этим не возникает. Пяльцы, иголки, ткань и даже полноценные схемы доступны в широком ассортименте. Однако заминка часто возникает с выбором ниток. Они бывают разных видов, отличаются по назначению и удобности в работе.

Основные типы ниток

Эстетичность вышитой картины напрямую зависит от того, как правильно подобраны расходные материалы. Разные полотна классифицируются по плотности, различается размер стежков. От этого варьируется удобность работы с теми или иными нитками, а также отличается качество поверхности узора. Чтобы подобрать максимально практичный и подходящий материал, стоит разобраться в доступных разновидностях ниток:

Мулине. Шерстяные. Гобеленовые. Шелковые. Крученые хлопковые.

Существуют также универсальные нитки для вышивания. Они продаются в пасмах на 4 сложения. Сделаны из длинных волокон, сырьем для которых выступает мерсеризованный чистый египетский хлопок. Основная особенность таких материалов кроется в практичности. Они подходят для вышивания в любой технике. Однако лучше всего они смотрятся в контрастных узорах, ажурных работах.

Особенности мулине

Эти нитки самые популярные. Они широко используются при вышивании крестиком. Обладают рядом положительных физических свойств, среди которых есть стойкость к выгоранию и износу, прочность. Благодаря особому строению (нить состоит из 6 отдельных, соединенных в общую структуру) волокна наделяют мулине высокой прочностью на разрыв.

Эти материалы также приятные на ощупь, мягкие, пластичные, обладают блеском. Подобные эффекты обусловлены двойной мерсеризацией волокон. Подходит мулине как для вышивки крестиком, так и художественной гладью или другими техниками.

Особенности шерстяных ниток

Они тоже являются популярными и распространенными. Наиболее часто их используют при вышивке крестиком. Среди особенных свойств отмечают пышность, объемность. Из-за этого их используют только на тканях повышенной плотности.

В основном такие материалы востребованы при оформлении ковров, покрывал, подушек.

Гобеленовые нити

Это особый вид шерстяной пряжи. Они окрашиваются в любые оттенки. За счет плотного скручивания стойкие к разрыву. Подходят такие материалы для вышивки крестиком по жестким тканям (гобелен и т. п.). В силу объемности пряжа хорошо заполняет редкие ячейки текстильной основы.

Шелковые нити

Они крепче, нежели шерстяные, а вышивка получается более изящной. Шелковые волокна обладают мягким блеском. Из них получаются красивые картины. Использовать их можно в различных техниках. За счет скользкой текстуры ложатся нитки на основу не очень равномерно. Стоит учесть, что в работе они непростые, от мастерицы требуется сноровка.

Крученые хлопковые

Это плотные, тугие нити, сделанные из мерсеризованного хлопка (обычно египетского). Отличаются ровностью, легким приятным блеском, благодаря чему поверхность узоров получается буквально зеркальной. Их наиболее часто используют при счетной вышивке (крестик, ришелье и пр.), также применяют для вязания крючком. Выпускаются меланжевые и монохромные варианты. Могут отличаться по длине и толщине.

При выборе ниток обращать внимание стоит не только на их вид. Следует также принимать во внимание тип основы и собственный уровень мастерства. Начинающим рукодельницам лучше приобрести мулине. Они податливые, позволят набить руку для работы с более сложными материалами.