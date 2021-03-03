Несварение желудка может быть симптомом смертельной болезни

Несварение желудка может оказаться признаком рака поджелудочной железы, пишет издание Express со ссылкой на данные британских медиков.

По словам врачей, при этом виде онкологического заболевания пациенты могут испытывать ощущение жжения в груди и горький привкус во рту. Кроме того, о заболевании может свидетельствовать дискомфорт в области живота, который распространяется до спины. Боли могут быть постоянными или периодическими, при этом в лежачем состоянии самочувствие пациента ухудшается. После приема пищи симптомы могут усиливаться.

Кроме того, врачи отметили, что при возникновении злокачественного новообразования поджелудочной железы человек может резко потерять вес. Также пациенты жалуются на тошноту, потерю аппетита, запоры или диарею. При появлении этих симптомов стоит обратиться к медикам и пройти обследование, отмечают специалисты.

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