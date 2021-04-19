Неправильный прикус – всегда ли мы знаем причину своих недовольств?

Так уж устроен человек, что он всегда чем-то недоволен. Всегда ему хочется что-то изменить, что-то свершить, что-то кому-то подсказать, что-то выставить напоказ. И ведь бывает даже случаи, когда уже получил результат, но снова чем-то недоволен. Только купил новое авто, но уже присматриваешь себе следующее; не успел порадоваться новому смартфону, как уже хочется новый; только закончил ремонт, а уже есть идеи для следующего воплощения.

Но не всегда такое поведение есть признак чего-то нездорового в человеке. Ведь если вдуматься в творческий процесс, то там как раз именно так и должно происходить: мастер всегда должен быть чуть-чуть недоволен своим произведением, ведь именно так будет желание сделать ещё лучше. Собственно, так настоящими мастерами в любом деле и становятся.

Но бывают и совершенно другие случаи, когда нам кажется, что мы знаем причину своих недовольств, а на самом деле мы лишь недовольны последствиями совершенно других, скрытых от нас проблем и вещей.

Например, клиент клиники ортогнатической хирургии по имени Анастасия долго не любила саму себя сразу по двум причинам: особенности (а точнее – определённые трудности) дыхания носом и стачиваемость зубов. Но только после консультации ортогнатического хирурга она поняла, что и то и другое есть следствие неправильного прикуса зубов. И что это всё излечимо! То есть претензии девушки к самой себе вполне обоснованы – всем хочется нормально дышать и иметь симметричное лицо без перекосов, но претензии были, мягко говоря, не тому адресату! Анастасия думала, что чётко знает, в чём именно её проблема, но на деле оказалось, что она чётко знает последствия проблемы под названием «неправильный прикус».

Или вот ещё пример из той же клиники: Татьяна. Девушке не нравилось собственное лицо, если быть точнее – маленький подбородок и угловатые черты лица. Казалось бы, всё уже понятно, и даже примерно известно, что нужно делать. Но не тут-то было! После консультации того же ортогнатического хируга, Татьяна поняла, что на самом деле нужно сделать гениопластику выдвижения, которая сразу и подбородок немного увеличила, и угловатые формы лица подправила. То есть причина крылась не столько в размере подбородка, сколько в положении.

А мы-то думаем, что всё о себе знаем… И таких случаев только в стенах одной этой клиники ортогнатической хирургии можно насобирать на целый телесериал: быстрая стачиваемость зубов, асимметрия лица, угловатые формы лица, несмыкание зубов, перекошенные лица и улыбки, проблемы с пережёвыванием и откусыванием пищи – каждая история как маленькая жизнь! Но только те, кто прошёл через это и, конечно же, исправил это, только тот может сказать: «теперь я знаю, в чём был корень моей проблемы».

Но до тех пор мы имеем право лишь гадать и думать: что бы ещё сделать лучше? В себе, в людях, в мире… Но как показывают отзывы из той же клиники, когда человек сделал лучше себя, то и весь мир ему кажется капельку краше. Вот так, наверное, и рождалась поговорка о том, что если хочешь изменить мир, то стоит изменить самого себя!