Неожиданные факты о знаменитых злодеях

Эти люди известны всему миру своими злодеяниями. Но здесь речь пойдет не об их ужасных качествах и темных сторонах личности. Вам представится возможность узнать их с неожиданной, а иногда даже с хорошей, как это ни странно, стороны. Эта информация не заставит вас передумать и полюбить злодеев, но, несомненно удивит вас.

Саддам Хусейн – автор любовного романа

Он анонимно написал любовный роман «Забиба и король», хотя на самом деле эта книга не только о романтических вздохах. В аллегорической форме здесь рассказывается о том, как Саддам спас Ирак от Америки.

Муаммар Каддафи – спонсор хоккейной команды

В 1987 году Каддафи спонсировал немецкую хоккейную команду, оказавшуюся в тяжёлом финансовом положении. Что он хотел получить взамен? Он пожелал, чтобы на их хоккейной форме красовалась его книга, которую он хотел таким способом разрекламировать. Сделка сорвалась, т.к. команда опасалась, что им не разрешат играть.

Чарльз Мэнсон – борец с наркодельцами

Чарльз Мэнсон убил наркодилера и еще одного плохого парня весной 1969 года. Но другие убийства, совершенные Мэнсоном и его «семьей», уже не вписываются в борьбу с наркоторговцами.

Бенедикт Арнольд – блестящий военачальник

Его помнят как худшего предателя в истории США, перешедшего на сторону противника. А до этого он был военным гением, одержал множество побед на стороне американских повстанцев и не жалел своих собственных денег на обучение американских солдат.

Ким Ир Сен — оперный либреттист

Корейскому диктатору приписывают 6 опер, в том числе революционную оперу «Море крови». Конечно, никто не знает, действительно ли он их написал или же просто присвоил себе чужую славу. Бесспорным является лишь его желание тем или иным способом продемонстрировать свою приверженность высоким искусствам.

Усама бен Ладен – фанат американских телесериалов

Этот человек был большим поклонником телесериалов «Чудесные годы», «Полиция Майами» и «Секретный агент МакГайвер». Забавно, не так ли? (Источником этой информации была женщина, которую он несколько месяцев держал взаперти в своем гостиничном номере.)

Наполеон Бонапарт проиграл битву с … кроликами

Однажды Наполеон решил поохотиться на кроликов. Чтобы угодить императору, один из его военачальников приобрел у фермеров огромное количество ушастых для отстрела. Их выпустили в нужный момент, но кролики, вместо того, чтобы бежать и спасать свои жизни, всем скопом ломанулись в сторону охотников, и даже умудрились вскарабкаться на людей по их одежде. Не выдержав такого натиска, император и его приближенные отступили.

Иосиф Сталин – поэт-романтик

До того, как стать видным политическим деятелем, Сталин был многообещающим поэтом-любителем под именем Сосело:

Раскрылся розовый бутон,

Прильнул к фиалке голубой,

И, легким ветром пробужден,

Склонился ландыш над травой.

Тимоти Маквей – хакер-герой

Организатор одного из самых крупных террористических актов в истории Америки Тимоти Маквей в средней школе взломал систему государственной защиты.

Его школа не стала рассматривать этот прецедент как негативный фактор и вместо этого нарекла его своим «самым многообещающим программистом».

Маргарет Тэтчер – писатель-сатирик

Будучи премьер-министром, она была большой поклонницей политического ситкома «Да, господин министр». Она даже написала небольшую сценку для этого сериала и снялась в ней вместе с главными героями фильма в 1984 году. По мнению большинства, вышло не очень.

Тед Банди — спасатель

В 1970 году Банди спас трехлетнего ребенка, который тонул. Он прыгнул в Грин Лейк в Сиэтле, чтобы спасти малыша.

Зато позже он утопил 12-летнего ребенка в ванной.

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