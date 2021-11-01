Не любите цветную капусту? Вы просто не умели ее готовить

Почему цветную капусту так называют? Может от того, что она бывает самых невероятных цветов? Нет, оказывается, из-за того, что едят в ней соцветия, а не листья. Лет до 20 я думала, пишет автор, что этот овощь готовится только в кляре. Как приятно было разоблачить свое невежество сотнями удивительных вариаций.

Салат из цветной капусты мне встретился в Нью Йорке. В одном из итальянских ресторанов. С тех пор уже много лет я его подаю как гарнир к мясу или рыбе, когда приходят гости. И всегда одно и то же: «Цветная капуста, ой, как необычно, как вкусно!»

Ингредиенты:

полголовки цветной капусты

полстакана изюма

полстакана кедровых орешков

одна большая луковица

соль, перец, острый соус (срирача)

кинза

оливковое масло

Замочить изюм в горячей воде минут на 10, что бы он размяк. Обжарить крупно изрубленную капусту до полуготовности. А еще лучше отправить на гриль или запечь в духовке. Главное, что б она не была слишком мягкой и желательно обуглилась, поджарилась. Обжарить крупно нарезанный лук до коричневато-золотистого цвета (Следите, что бы он не сгорел, а закарамелизировался. Можно добавить пол чайной ложки сахара, который ему в этом поможет). Добавить к нему орешки, изюм. Потом можно в сковородке, а можно и большом блюде все смешать. Заправить по вкусу солью, острым соусом, соком лимона, кинзой. Сверху присыпать свежемолотым черным перцем. Подавать теплым.

Второй рецепт — тоже из итальянского ресторана, но уже киевского.

Ингредиенты:

полголовки цветной капусты

2-3 «лапки» брокколи

пармезан

микс салата

оливковое масло, сок лимона, соль, перец

Измельчить сырыми брокколи и цветную капусту. Смешать в глубоком блюде эти овощи. Заправить маслом, соком лимона, солью. Выложить в блюдо для подачи сверху щедро присыпать пармезаном и свежемолотым перцем.

Дарья Носенко

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