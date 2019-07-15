Названы основные признаки разрушения печени

Медики назвали три основных симптома, которые свидетельствуют о заболевании печени. Данная информация чрезвычайно актуальна, поскольку согласно данным медиков, от болезней печени на сегодня могут страдать до 30% взрослых людей.

Первый симптом, который говорит о проблемах печени – это астеновегетативный синдром. Его признаки напоминают начало простуды: человек становится раздражительным, ощущает слабость, упадок сил, повышение температуры.

Второй симптом — диспептический синдром. Он проявляется в ухудшении аппетита, проблемах со стулом, а также горечью во рту и ощущением тяжести с правой стороны живота.

Третий симптом – это геморрагический синдром. Он включает в себя кровоточивость десен, течение крови из носа, кишечные и желудочные кровоизлияния. Поскольку проблемы с печенью встречаются довольно часто, эксперты и ранее рассказывали о признаках проблем с этим органом. В частности, среди симптомов, указывающих на нарушения в работе печени называлась потеря аппетита.

По словам экспертов, этот признак проблем с печенью появляется одним из первых. Все дело в том, что повреждение печени провоцирует скопление токсинов в организме, которое в результате и приводит к утрате аппетита. Помимо этого нарушаются процессы абсорбции витаминов и минералов, из-за чего человек может чувствовать сильную слабость и усталость.

Также эксперты указывали рвоту и тошноту, как признак болезни печени. Они проявляют из-за скопления токсинов. Это затрагивает всю пищеварительную систему, воздействует на органы желудочно-кишечного тракта, становясь причиной постоянной рвоты. Особую тревогу эти симптомы должны вызвать, если возникают сразу же после приема пищи.

Еще одним признаком является отек ступней. По словам специалистов, большинство людей не имеют ни малейшего понятия о том, что отек ступней, или эдема, происходит из-за повреждения печени. Это возникает, потому что печень оказывается более неспособной избавлять организм от токсинов, что в результате приводит к накоплению отходов и нарушению кровообращения.

Все эти отходы накапливаются в различных областях тела человека, но преимущественно в ступнях.

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