Названа самая сексуальная профессия в кино для взрослых

Такие фильмы ищут чаще всего

Стало известно, какая профессия больше всего востребована в кино для взрослых.

Чаще всего пользователи Сети ищут откровенные фильмы про учителей. К такому результату пришел британский ресурс MyJobQuote после проведенного исследования, сообщает Metro. Каждый месяц запрос “Teacher porn” вбивается в поисковую строку 14,570 раз.

Уступили учителям горничные. Горячие ролики про представителей этой профессии имеют 12 670 поисковых запросов в Google и 7810 общих результатов поиска на сайтах для взрослых за месяц.

На третьем месте – медсестры. Количество таких запросов достигает 9 710. Учителя, уборщицы и медсестры имеют невероятно важную, утомительную серьезную работу. Поэтому они могут быть не в восторге от того, что так востребованы в горячих фантазиях. Но именно так работают наши возбужденные умы. Вероятно, это не совпадение, что все три верхние профессии в списке традиционно считаются “женскими” – возможно, поэтому их так легко сексуализируют, пишет издание.

До тройки лидеров не дотянули офисные работники. Запрос “office porn” кликают 8700 раз в Google и 10936 в общем по сайтам для взрослых. Есть в рейтинге и свои странности. К примеру, среди запросов встречаются охранники аэропорта, тюремные надзиратели, математики и бухгалтеры.

Дарья Есенина

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