Настольные игры — отличный вариант для детского досуга

Отличная альтернатива компьютеру и смартфону в качестве досуга для ребёнка – настольные игры. Играть в них можно всей семьёй или в компании сверстников. Если раньше ассортимент был небольшим: шашки, шахматы и наборы карт, то теперь рынок настолок с каждым годом предлагает всё больше новых комплектов. В коробке, как правило, лежит сама игра со всеми фишками, кубиками и карточками и подробная инструкция к ней. Настольную игру можно подобрать для детей и взрослых всех возрастов.

Настольные игры для детей

Дети любят весело проводить время, и им нравится открывать для себя что-то новое. Настольная игра станет отличным подарком к празднику и без всякого повода. Сейчас в магазинах и интернет-каталогах можно найти товары из этой категории на любой вкус. Кто-то предпочитает спортивные игры вроде настольного бильярда или футбола, другим нравятся пошаговые стратегии с картами и кучей правил.

Родители, выбирая развлечение для ребёнка, отдают предпочтение логическим играм. Это возможность проявить интеллектуальные способности и узнать что-то новое. Часто в ходе таких игр дети вынуждены поломать голову. Развитие мышления важно для младших школьников и подростков в равной степени. Но не стоит загружать малыша слишком взрослой информацией. Если она увлекательна и подаётся в игровой форме, ему будет гораздо интереснее.

Логические игры – не единственный развивающий жанр. Для самых маленьких есть игры с картинками, которые помогают учить новые слова и строить ассоциации. К примеру, с ними легко запомнить названия животных, овощей или оттенки разных цветов. Игры Bondibon помогают малышам в этом.

Игры для детей постарше отличаются разнообразием. Среди них есть сюжетные или направленные на выявление самого эрудированного игрока. Какой бы жанр ни был любимым у вас и вашего ребёнка, выбрать подходящий игровой набор легко.

Как подобрать подходящую настолку

Выбирая настольную игру, обратите внимание на возраст и предпочтения ребёнка. Нет смысла предлагать дошкольнику пошаговую стратегию с сюжетом, который впечатляет его родителей. Подросток же вряд ли оценит домино с разноцветными животными, хотя в хорошей компании и такая игра может быть весёлой.

Если ваш ребёнок интересуется необычными вещами, игры Bondibon прекрасно подойдут. Компания предлагает:

Яркие и красочные наборы для фокусов;

Диапроекторы в виде фонариков со слайдами на разные темы;

Всевозможные мозаики для развития воображения и мелкой моторики рук;

Чудо-линейка спинограф для рисования узоров;

Наборы для создания транспортной системы будущего.

Все эти настольные игры направлены на развитие ребёнка. Играть с ними можно и одному.

Для детей, которым нравятся настолки с большим количеством игроков и хитрых правил, можно подобрать игру в одном из популярных жанров. Это может быть приключенческое фентези, детектив, поиск предметов и другие развлечения для больших и шумных компаний. Есть и активные настольные игры, где важнее всего уметь быстро реагировать. С таким подарком точно не соскучишься.