Напиток для детоксикации печени из 3-х простых ингредиентов

Этот сок из свёклы, моркови и апельсина отлично подходит не только для повышения иммунитета, но и для детоксикации печени и поддержания здоровья организма! Свежие фруктовые и овощные соки идеально подходят для насыщения организма питательными веществами!

Супермаркеты предлагают большое разнообразие вкусов, так что каждый может найти свой любимый! Тем не менее, вы читаете эти этикетки? Знаете ли вы, что вы покупаете? Каков фактический процент фруктов / овощей используется для приготовления пакетированного сока? И сколько было использовано консервантов?

Наилучшим выходом из ситуации является приготовление домашних свежевыжатых соков. В данном случае вы на 100% будете знать, из чего он приготовлен и получите максимальную пользу. Сегодня мы подготовили для вас рецепт сока из свёклы, моркови и апельсинов. Вы удивитесь насколько он вкусный и сладкий.

Свекла известна тем, что снижает кровяное давление, повышает выносливость, а также уменьшает мышечную болезненность после тренировки. Она является источником калия, магния, железа, витаминов А, В6, С, антиоксидантов и растворимой клетчатки. Апельсины – как мы все знаем, богаты витамином С. Они также являются хорошим источником кальция, меди, калия и витамина В.

Морковь снижает риск сердечных заболеваний и инсульта, содержит витамин А, К, калий и медь. Корнеплод поддерживает здоровое зрение и содержит много антиоксидантов. Мы надеемся, что вы попробуете этот сок, и ощутите его позитивное влияние на весь организм!

Целебный коктейль из свеклы, моркови и апельсина

Ингредиенты:

1 свекла (очищенная)

500 г моркови

1 кг апельсинов

Приготовление:

Очистите и грубо нарежьте ингредиенты. Затем пропустите через соковыжималку. Пейте сок сразу. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!

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