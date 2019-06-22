Напиток для детоксикации печени из 3-х простых ингредиентов

Этот сок из свёклы, моркови и апельсина отлично подходит не только для повышения иммунитета, но и для детоксикации печени и поддержания здоровья организма! Свежие фруктовые и овощные соки идеально подходят для насыщения организма питательными веществами!

Photo copyright: pixabay.com

Супермаркеты предлагают большое разнообразие вкусов, так что каждый может найти свой любимый! Тем не менее, вы читаете эти этикетки? Знаете ли вы, что вы покупаете? Каков фактический процент фруктов / овощей используется для приготовления пакетированного сока? И сколько было использовано консервантов?

Наилучшим выходом из ситуации является приготовление домашних свежевыжатых соков. В данном случае вы на 100% будете знать, из чего он приготовлен и получите максимальную пользу. Сегодня мы подготовили для вас рецепт сока из свёклы, моркови и апельсинов. Вы удивитесь насколько он вкусный и сладкий.

Свекла известна тем, что снижает кровяное давление, повышает выносливость, а также уменьшает мышечную болезненность после тренировки. Она является источником калия, магния, железа, витаминов А, В6, С, антиоксидантов и растворимой клетчатки. Апельсины – как мы все знаем, богаты витамином С. Они также являются хорошим источником кальция, меди, калия и витамина В.

Морковь снижает риск сердечных заболеваний и инсульта, содержит витамин А, К, калий и медь. Корнеплод поддерживает здоровое зрение и содержит много антиоксидантов. Мы надеемся, что вы попробуете этот сок, и ощутите его позитивное влияние на весь организм!

Целебный коктейль из свеклы, моркови и апельсина

Ингредиенты:

  • 1 свекла (очищенная)
  • 500 г моркови
  • 1 кг апельсинов

Приготовление:

Очистите и грубо нарежьте ингредиенты. Затем пропустите через соковыжималку. Пейте сок сразу. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!

Источник