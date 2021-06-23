Надежная броня: наш топ проверенных чехлов для iPhone 11

Выбирая кейс для смартфона, следует обратить внимание не только на его привлекательность, но и на функциональные особенности. Каждая модель обладает своими нюансами, способными облегчить или усложнить эксплуатацию гаджета. В данный топ попали чехлы для iPhone 11, которые чаще всего выбирают покупатели среди остальных, однако окончательное решение о том, какой из них приобрести, следует принимать самостоятельно.

Apple Silicone Case

Это оригинальные чехлы-бамперы, выпускаемые компанией Apple. Имеют довольно высокую цену, зато идеально садятся на смартфон и не имеют никаких люфтов или зазоров.

Spigen Neo Hybrid

Уникальная модель, при изготовлении которой используется комбинация из мягкого силикона и ударопрочной пластмассы. Благодаря этому, чехол хорошо лежит в руке, но при этом все места, на которые приходится наибольшая нагрузка при падении, надежно защищены.

NILLKIN Nature TPU

Силиконовый чехол от известного производителя аксессуаров. Его отличительной особенностью является небольшая толщина, поэтому данную модель можно использовать, если телефон обычно носится в портмоне или клатче, где место строго ограничено.

NILLKIN Qin Series

Чехол-книжка, надежно защищающий переднюю панель смартфона, где расположен дисплей. Обладает классическим сдержанным дизайном, изготовлен из силикона, на который приклеена крышка из синтетической кожи.

MUJJO Full Leather Wallet

Этот чехол позволяет подчеркнуть высокий статус владельца смартфона, поскольку он изготовлен из натуральной кожи. При этом, в отличие от традиционного для кожаных чехлов дизайна, данная модель является бампером, поэтому привлекает еще больше внимания.

X-LEVEL Matte

Бюджетная модель, изготовленная из силикона. На выбор покупателю предлагается большое количество цветов, поэтому можно приобрести несколько таких чехлов, чтобы менять их в зависимости от настроения.

QIALINO Classic Case

Как и следует из названия, это классическая модель чехла-книжки без каких-либо изысков. Отличительной особенностью данного чехла является то, что он изготовлен из натуральной кожи, поэтому имеет все шансы остаться в первозданном виде до того момента, когда смартфон будет заменен из-за устаревания.

QIALINO Classic Wallet

Уникальная разработка компании, позволившая объединить в одном изделии и чехол для телефона, и полноценный кошелек-бумажник, в котором могут храниться деньги, карты и документы. Теперь при выходе из дома точно ничего не будет забыто.

Deexe Leather Cover

Еще одна бюджетная силиконовая модель классического бампера. Однако, этот чехол отличается наличием на задней части рифленой поверхности, благодаря которой телефон удобнее держать в руке в процессе использования.

NILLKIN Frosted Shield

Данная модель однозначно понравится тем пользователям смартфона, которые стараются показать окружающим, что у них именно iPhone. В ней имеется специальное окошко, позволяющее увидеть оригинальный логотип производителя.

Как можно увидеть, в продаже присутствует большое количество чехлов от разных производителей, среди которых есть как классические модели, так и совсем необычные изобретения отдельных компаний. Главное, чтобы чехол был удобным и нравился внешне, остальные моменты при выборе должны отходить на второй план.