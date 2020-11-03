На какие моменты стоит обратить внимание при выборе дровокола

Благодаря современным технологиям жизнь или отдых в загородном доме, на даче, где есть необходимость топить печь, стали намного проще. Для заготовки дров на зиму не нужно мучиться с топором. Можно использовать специальное приспособление. Дровокол применяют для легкой рубки бревен без применения физической силы. Устройство помогает делать заготовки для разогрева котла, камина или печи. Сейчас дрова используют не только для личных целей, но и на промышленных лесопильнях, где работают с большим количеством бревен. Во время процесса специалист не контактирует с острой частью приспособления, поэтому вероятность получения травмы минимальная.

Особенности работы с дровоколом

Работа с этим инструментом обладает такими особенностями:

Не нужно прилагать много физических усилий. От работника требуются минимальные действия: поставить кусок древесины на основу, включить рычаг. Некоторые модели дровоколов можно регулировать под нужную вам высоту, поэтому даже наклоняться не надо. Если интересно, то на странице вы можете изучить разные варианты устройства и другую садовую технику.

Нет ограничения по количеству ресурсов. Утомляемость является человеческим фактором, из-за которого нужно делать перерыв. Данный инструмент можно использовать в любое время и любое количество времени.

Понятный способ использования. Для понимания работы устройства достаточно следовать рекомендациям в инструкции. В то время как для применения топора нужны навыки и достаточная сила. При необходимости электрический прибор смогут включать девушки и люди преклонного возраста.

Безопасность. Все модели, представленные в магазине bigam.ru, сделаны с учетом всех нормативных документов с использованием систем для безопасности. Поэтому даже новички смогут спокойно работать с дровоколом.

Как функционирует устройство

Почти во всех современных дровоколах применяют гидравлический поршень. Высокая мощность делает момент раскалывания бревен более мощным. Для домашнего пользования можно остановиться на 5 тоннах. Для маленьких промышленных организаций достаточно 5-7 тонн, а для больших предприятий стоит выбрать вариант, давление которого – от 10 тонн. Активируют поршень при помощи привода. Чаще всего выбирают электрический, а не бензиновый двигатель, поскольку их разрешено применять даже в закрытых мастерских. Режущий клин может измельчить бревно сразу на несколько кусков в зависимости от устройства.