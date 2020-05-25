На что стоит обратить внимание при выборе пенопласта

Пенопласт – долговечный изоляционный материал с низкой теплопроводностью. Если сравнить кирпич, бетон, дерево и другие стройматериалы, только минеральная вата может конкурировать с пенопластом по теплопроводным показателям.

Срок службы материала составляет 40-50 лет. Судя по экспериментам, проведенным компанией-разработчиком пенопласта, материал прошел проверку после 30-летнего использования на содержание влаги, поглощение звуков. Он все еще соответствует немецкому стандарту качества. Его пористую структуру на глаз может отличить даже неспециалист, ведь пенопласт состоит из мелких гранул, сцепленных между собой.

На сайте www.termoplast.com.ua/cats/penoplast/ купить пенопласт в Украине по разумным и выгодным ценами высокого качества может любой желающий.

Давайте разберемся в свойствах и преимуществах пенопласта:

он прост и удобен в работе;

имеет уникальную прочность;

высокий уровень адгезии к большинству клеев;

безопасность при пожаре, так как самозатухает после ликвидации источника горения, материал не распространяет огонь;

оптимальное соотношение цены и качества;

материал незаменим во многих видах стройки;

микробы, грибки и другие микроорганизмы не приживаются в пенопласте. Это продлевает срок его службы по сравнению с природными материалами;

влагостойкость. Материал не подвергается гниению при чрезмерной влажной среде, чему есть подтверждение – использование пенопласта в субтропических широтах;

продукт не выделает вредные вещества;

изделие не разрушается при контакте с химическими средствами, кислотами, щелочными растворами.

Пенопласт производства киевской компании «Термопласт» на сайте предлагается по доступной цене. Это высококачественный материал для наружного утепления фасадов и внутреннего применения. Компания – одна из лучших на рынке. Плотность материала соответствует заявленной поставщиком. Доставка производится в срок. Ценовая политика в широком диапазоне. Безопасность для человеческого здоровья материала этой компании подтверждена специальными сертификатами. Пенопласт – экологически чистый и безвредный продукт, он не способен нанести вред здоровью. Материал отвечает всем европейским нормам, неканцерогенный, нетоксичный. Актуальность пенопласта наблюдается на многих этапах ремонтных работ и в строительстве. Именно поэтому данная продукция пользуется повышенным спросом в настоящее время.