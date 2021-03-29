На что стоит обратить внимание при автостраховании

Жизнь – непредсказуемая вещь. Она порой готовит нам самые неожиданные сюрпризы. К сожалению, это бывают и неприятные случаи. Чаще всего с такого рода неприятностями сталкиваются автолюбители. Чтобы себя как-то обезопасить, они используют автострахование.

Существуют два вида основные вида страхования для автовладельцев. Это ОСАГО и КАСКО. Причем в настоящее время автострахование онлайн получило довольно широкое распространение.

КАСКО – добровольное страхование автомобиля. Как правило, возмещение происходит при угоне или порче авто. При ДТП ущерб возмещается владельцу транспортного средства. Тарифы на оплату КАСКО разнятся. Зависят от ряда факторов, например:

насколько дорогостоящее авто, насколько часто подвергается угону (по статистике);

стоимость техобслуживания и запчастей;

возраст автомобиля;

общий стаж водителя и его возраст;

объем двигателя и его мощность;

частота попадания в ДТП ранее (страховая история);

тип сигнализации транспортного средства;

место, где оставляют автомобиль на ночь.

Это основные факторы, от которых зависит стоимость КАСКО.

ОСАГО в отличие от КАСКО – это обязательное страхование транспортного средства владельцем. Выплаты по данному виду страхования получает пострадавшая сторона в ДТП. То есть если владелец ОСАГО нанесет вред своим автомобилем кому-то, то этот тип страхования компенсирует сумму ущерба, который он нанес чужому имуществу или здоровью. Стоимость полиса регулирует государство. Сейчас осаго онлайн доступно для всех желающих.

Как видно, один полис не замещает другой. Лучше иметь оба для своей же безопасности.

При выборе страховой компании обратите внимание на такие факторы:

внимательно изучите лицензию, важно, чтобы она была актуальна;

изучите внимательно термины, которые прописаны в договоре, случается, что в разных компаниях их понимают по-разному;

почитайте условия страхового полиса, узнайте, как действовать в той или иной ситуации, чтобы все было доступно и удобно;

уточните сроки возмещения, как быстро это происходит.

Оформление онлайн – это очень удобно, поскольку сэкономит ваше время, сбережет здоровье, что очень актуально в настоящее время. Обязательно обратите внимание на специальные предложения, скидки и подарки. Многие страховые компании предоставляют такие бонусы. Вы сможете получить качественные услуги на выгодных для себя условиях.