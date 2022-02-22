На что обратить внимание при покупке бизнеса

Иметь свой собственный бизнес мечтают очень многие. Но далеко не все хотят создавать его с нуля. Нередко более удобным и простым вариантом является покупка готового проекта. Кажется, что достаточно только заплатить продавцу нужную сумму денег, оформить соответствующие документы, принять дело. И все – дальше само будет работать по отлаженной схеме.

Но на практике далеко не всегда все получается так легко и просто. Нередко успешные и хорошо раскрученные бизнес-проекты после смены владельца скатываются в кризис. (Хотя бывает и наоборот – дело с новым хозяином становится еще более успешным.)

Почему иногда смена владельца приводит к банкротству бизнеса

Но чтобы не прогореть, специалисты перед покупкой готового проекта рекомендуют внимательно его изучить. Особенно важно это для самых мелких форм предпринимательства, потому что они в значительно большей степени связаны с конкретной личностью хозяина или его командой, нежели многие крупные компании или фирмы. И когда приходит новый владелец, то он неизбежно вносит ряд своих изменений в общую работу, стремясь сделать ее еще лучше, нежели она была. Но нередко это дает противоположный результат. Потому что нарушаются многие мелкие цепочки связей, которые на первый взгляд или незаметны, или кажутся незначительными. А на самом деле нередко оказываются принципиально важными.

Особенно актуально это для франшиз, которые можно купить на сайте business-asset.com. Бизнес по франчайзингу существенно ограничивает предпринимателя в использовании каких-то своих индивидуальных форм работы. Тот, кто принимает франшизу (франчайзи), должен вести дело преимущественно по установленным правилам.

Как можно изучить проект

Поэтому мелким начинающим предпринимателям, желающим приобрести какой-то готовый бизнес (особенно, если нет достаточного резерва денег), рекомендуется перед покупкой внимательно изучить все особенности работы предприятия (фирмы, магазина и т.д.). Можно даже сначала по договоренности с хозяином устроиться просто на работу в качестве одного из рядовых сотрудников, чтобы изнутри посмотреть, как там все устроено, узнать все особенности и нюансы. Причем некоторые соглашаются даже поработать бесплатно, лишь бы хорошо изучить готовый проект. Пусть вы потеряете сколько-то времени, но при этом заранее будете знать, стоит ли вам вообще приобретать это дело.