На что обращать внимание при подборе кредитной карты в России

Мы уже не мыслим себе жизнь без возможности рассчитывать на заемные ресурсы в любое время дня и ночи. Такую возможность предоставляет кредитная карта заслуживающего доверия финансового учреждения в России.

Пользователь получает доступ к деньгам банка, обязуясь вернуть их на конкретных условиях в определенный временной промежуток. Нужно обладать пунктуальностью, иметь определенный доход для того, чтобы умело брать деньги в долг. В противном случае, вы рискуете попасть в достаточно опасную кабальную зависимость от финучреждения и в итоге потеряете больше, чем приобретете.

Факторы, которые стоит учитывать

Итак, вы все же определились с необходимостью оформления кредитной карты. Сразу же идти в офис организации, дающей самую массированную, привлекательную рекламу не стоит, надо сравнить предложения хотя бы со стороны двух десятков ведущих банков страны, активно работающих с физлицами:

Прежде всего, смотрите на процентные ставки, ведь они определяют основной уровень затрат при обслуживании займа. При этом не забудьте проверить стоимость обслуживания карты. Нередко бывает, что за привлекательной ставкой скрываются неоправданно высокие затраты, связанные с обслуживанием.

Надо смотреть на условия, касающиеся получения наличных в банкоматах. Изучите условия перевода средств на другие карты, счета. Неприятно, если хорошую ставку сопровождают невыгодные условия получения наличных либо переводов.

Конечно же, значение имеют кредитные лимиты. Этот вопрос особенно актуален для людей, запланировавших серьезную, глобальную покупку, за которую придется рассчитываться не один год. Естественно, что чем выше уровень дохода потенциального клиента, тем он привлекательнее для менеджмента банка. Успешный предприниматель, собственник востребованной недвижимости вполне может рассчитывать на солидную сумму под небольшой процент.

Тем, кто хочет периодически пользоваться относительно небольшими суммами для того, чтобы «перебиться» при необходимости срочных покупок, стоит присматриваться к льготному периоду. Это сравнительно небольшой временной промежуток, в течение которого финучреждение не требует оплату за использование заемных средств.

Никогда не бывают лишними бонусы, различные программы лояльности. Удачно выбранная кредитная карта может неплохо помочь в жизни, надо лишь досконально изучить все доступные опции.

Отказывайтесь от ненужных опций

Случается, что банки буквально навязывают различные опции, включая СМС-информирование и другой функционал. Внимательно просматривайте соглашение и сразу же отказывайтесь от тех опций, которые с вашей точки зрения не несут полезной нагрузки, а лишь удорожают использование кредитной карты. Если вы часто, много путешествуете автомобилем, вам наверняка пригодятся скидки на АЗС.

Тем, кто предпочитает авиарейсы, целесообразно смотреть на начисление бонусных миль. Чем больше деталей вы учтете в процессе поиска кредитной карты, тем больше выгод принесет ее наличие. Если говорить об общих рекомендациях в процессе использования карты, то не стоит допускать превышение льготного периода при кредитовании в незначительных объемах. Старайтесь чаще расплачиваться пластиком, получая кэшбэк при осуществлении покупок.

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