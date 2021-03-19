Мужское бесплодие: причины и лечение
О мужском бесплодии вспоминают реже, чем о женском, тем не менее, проблема существует. Воспринимается она по-разному: для одних мужчин невозможность иметь детей становится трагедией всей жизни, другие из-за этого не беспокоятся и даже считают удобным – не нужно заботиться о предохранении. Но даже если мужчина не намерен становиться отцом, бесплодие нельзя оставлять без внимания. За ним всегда стоят серьезные нарушения здоровья, которые необходимо лечить.
Причины
К бесплодию у мужчин приводят различные заболевания:
- варикоцеле;
- непроходимость спермовыносящих путей;
- хромосомные дефекты;
- гормональные нарушения.
Варикоцеле – это нарушение кровоснабжения мошонки вследствие варикозного расширения ее вен. Непроходимость спермовыносящих путей возникает из-за инфекций, травм во время операций (например, удаления паховой грыжи) или аномалий развития. К бесплодию приводит снижение уровня тестостерона, нарушение функции щитовидной железы или надпочечников. Многие генетические и хромосомные нарушения приводят к бесплодию, например, муковисцидоз или наличие лишней Х-хромосомы.
Диагностика
Вопрос о бесплодии мужчины ставится, если после года регулярных половых сношений без предохранения с женщиной, здоровой в репродуктивном отношении, у нее не наступила беременность. Установление причин начинается со сбора анамнеза, осмотра и анализа спермы. При сборе анамнеза врач уточняет, нет ли у пациента наследственных заболеваний, какие заболевания и травмы он перенес. Осмотр сопровождается пальпацией половых органов. 3-4 дня перед сдачей анализа нужно соблюдать половое воздержание, избегать физических нагрузок и не употреблять алкоголь.
При необходимости назначаются дополнительные обследования:
- УЗИ мошонки;
- допплерография ее кровеносных сосудов;
- мазок из уретры;
- генетические исследования
- биопсия яичек.
Сочетание нескольких диагностических методов позволяет установить полную картину заболевания.
Лечение
Хромосомные нарушения устранить невозможно, но другие заболевания поддаются лечению. Тактика зависит от причин бесплодия:
- Варикоцеле и непроходимость спермовыводящих путей требуют хирургического вмешательства.
- При инфекции половых желез применяют антибактериальные препараты.
- Если причиной является повышенный уровень пролактина или снижение уровня тестостерона, назначается гормональная терапия.
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