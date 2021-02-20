Маск заявил, что биткоин — «почти такая же чепуха, как традиционные деньги». Tesla вложила в эту криптовалюту $1,5 млрд

Основатель американской компании Tesla Илон Маск заявил, что биткоин, в который его компания недавно вложила $1,5 млрд «почти такая же чепуха, как традиционные деньги», но «ключевое слово — почти». Об этом предприниматель написал в твиттере.

Он также сказал, что он не инвестор, а инженер, и действия Tesla не отражают напрямую его мнение. «Купить немного биткоинов, которые являются просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно авантюрно для компании из индекса S&P 500», — написал Маск.

«Биткоин — почти такая же чепуха, как [традиционные деньги]. Ключевое слово — “почти”», — добавил Маск.

Американская компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткоин, говорится в заявлении компании, которое она подала в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Tesla сообщила регулятору, что решила вкладывать деньги, которые не нужны ей для поддержания достаточного уровня ликвидности, в цифровые активы, золотые слитки, и биржевые инвестиционные фонды (ETF), обеспеченные золотом. Компания также пообещала, что в будущем будет принимать биткоин в качестве оплаты за свои автомобили.

После сообщения Tesla курс биткоина на криптобирже Binance взлетел на 10% — до $44 842 за одну криптомонету.

Американская компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Изначально компания специализировалась только на производстве электромобилей и технологий, связанных с ними. Позже Tesla стала по собственной технологии производить солнечные батареи и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

Илон Маск в этом году занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires. Бизнесмен обошел основателя Microsoft Билла Гейтса, который занял третью строчку. Составители рейтинга оценили состояние Маска в $127,9 млрд.

Состояние Маска в январе 2021 года впервые превысило $200 млрд. В такую сумму его активы оценили составители рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Его состояние выросло на $14,5 млрд и достигло $209 млрд. Эту тенденцию связали с ростом стоимости акций компании Tesla.

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