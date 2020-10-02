Мужские зимние ботинки: виды, основные параметры выбора обуви

Зимой необходимо позаботиться о качественной обуви. Она призвана защищать ноги от холода, влаги, препятствовать травмам при ходьбе на скользких поверхностях. Чаще всего современные мужчины отдают предпочтение ботинкам. Они сочетают в себе все важные свойства – удобство, практичность, способность сохранять тепло, предупреждать намокание.

Критерии выбора мужских ботинок

Выбор обуви данной категории зависит от нескольких факторов. Основными среди них выступают:

Предназначение. Ботинки классифицируются на альпинистские, туристические, повседневные и т. д. Размер. Допускается использование обуви на полразмера больше. Это позволит надевать теплые носки. Качество. Натуральные материалы, прочные швы, дополнительная проклейка обеспечат длительный срок службы и высокую надежность. Дизайн. Спортивные ботинки могут иметь яркие расцветки, подобранные соответственно верхней одежде и аксессуарам. Для города лучше предпочесть более скромные и лаконичные варианты. Строение. Главная задача ботинок – надежно фиксировать ступни. Важны анатомическое строение, удобные супинаторы, вставки в пяточной зоне, прочные шнуровки и замки.

В продаже встречаются мужские зимние ботинки из натуральной кожи. Именно их лучше всего покупать для повседневного использования в городских условиях. Альтернативой могут стать модели из замши. Туристические ботинки создаются из высокотехнологичных материалов с опциями терморегуляции. Они дополняются текстилем, войлоком и прочим. В их строении часто предусматривается двойная подошва, увеличенной высоты.

Когда и с чем можно носить ботинки

Обувь подбирается к верхней одежде и брюкам. Ботинки для альпинизма и туризма имеют увеличенную высоту. Их принято носить с утепленными костюмами. Чаще всего брючины заправляются внутрь. Таким способом обеспечивается защита от продувания. Если брюки достаточно широкие, верхняя часть ботинок прячется под ними.

Городская обувь может быть низкой или высокой. Носить ее можно с джинсами, вельветовыми и спортивными штанами. Черные укороченные ботинки в классическом дизайне сочетаются с неформальным деловым стилем. Здесь не допускаются цветные вставки, агрессивная мощная подошва, высокие голенища.

На покупке зимней обуви в любом случае нельзя экономить. Премиальная кожа, замш, другие дорогие материалы будут служить несколько сезонов, не доставляя трудностей и проблем.