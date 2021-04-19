Мужчина под 40 объяснил мне, что не так с женщинами за 30

О, а эти чёртовы женщины после 35… Те, у которых часики всё тикают, тикают, тикают… Это же невыносимо!

Недавно мне написал неизвестный парень в Instagram. Он утверждал, что увидел мой профиль в приложении для знакомств ещё два года назад. Я ему понравилась внешне и всё такое. Он написал — я не ответила. Ну и, как говорят, не прошло и два года, как он решился попытать счастья во второй раз и написать уже в Instagram.

Он рассказал о себе.

39 лет.

Рост — 182 сантиметра.

Работает (указана престижная должность).

Женат не был. Детей нет.

И вот что он пишет дальше: «Я внимательно изучил информацию, указанную в вашем профиле приложения для знакомств, и решился на «второй шанс».

Сообщение заканчивалось словами: «Надеюсь, вы сходите со мной на свидание. Заинтригую: я расскажу вам много интересного. Посмеёмся — обязательно!»

Итак, полностью очарованная и растерянная, я нарушаю своё главное правило свиданий и соглашаюсь встретиться вечером. Объясню: в первый раз я встречаюсь с парнями исключительно днём.

Приезжаю в ресторан. Мы неловко здороваемся, растерянно улыбаемся. Обычная светская беседа о работе, погоде, о том, чего мы хотим в жизни. Проходит 15 минут, и я начинаю осознавать, что он далеко не так остроумен и сообразителен, как в переписке. Честно говоря, наш разговор откровенно скучный. Ничего удивительного — так почти всегда. На первом свидании люди ещё очень зажаты и чувствуют себя неуверенно. Просто я ожидала чего-то другого, чего-то особенного, исходя из манеры его письма.

Мы вежливо болтаем о жизни, о планах и ожиданиях. Одновременно я жую столь же безвкусную пасту. Я надеюсь попрощаться с ним через 1,5 часа, максимум. И понятно, больше никогда не встречаться.

В течение первых десяти минут он проникновенно рассказывает мне, что хочет детей. Двоих. А, может быть, даже троих, если карьера пойдёт в гору. Он является акционером компании, в которой работает, так что перспективы — очень даже многообещающие. Так что таки да, наверное, троих.

Меня, признаюсь, впечатлило, как он легко и ненавязчиво «предупредил» меня о том, что у него есть деньги. Значит трое детишек не будут ни в чём нуждаться!

Никаких романтических чувств ни он, ни его речь не вызвали, потому решаю просто получить опыт коммуникации с противоположным полом. Пригодится для будущих свиданий.

А он всё говорит-говорит… А, я слушаю, слушаю, слушаю… Естественно, что практически не слышу — не интересно. Но вот он начинает рассказывать мне, что не так с 30-летними женщинами. И, чёрт возьми, тут я включаюсь: для 30-летней женщины это действительно поучительно!

Одна из его самых больших претензий заключается в том, что 30-летним мужчинам хочешь-не хочешь, а приходится снижать свои стандарты. Причём существенно! Показательный пример: его очень красивый друг.

«Представь себе, — продолжает он, — он просто удивительно хорош. И что же? Он начал встречаться с девушкой, на которую бы даже не взглянул, когда был моложе.

«А что с ней не так?» — спрашиваю.

Он указывает на своё лицо: «Что-то очень даже не так».

Я думаю, он имел в виду, что она просто страшилище. Однако лёгкость и непринуждённость, с которой новый знакомый выступает в роли «эксперта», меня реально впечатлила. Его поверхностность — убивает.

Но он продолжает. Это, оказывается, ещё не всё.

По его словам, он часто рассматривает профили красивых девушек в Instagram. Так беда в том, что с помощью фильтров любая из них может сделать себя суперкрасавицей! Как-то он переписывался с одной сногсшибательной блондинкой 4 (!) месяца. На фотографиях она выглядела настолько горячей и знойной, что… (В этом моменте своего рассказа он поцеловал свои пальцы и сладострастно прошептал: «Вауууу…»)

Но когда они встретились… Он просто чуть не упал.

Чтобы придать своему рассказу большей выразительности, мой собеседник изобразил на лице отчаянье и закатил глаза. Потом показал жестами, что у неё были морщины под глазами.

Я оторопела: «Морщины?»

«Ага, — говорит он. — Глубокие и заметные. Ну почти как мешки какие-то».

Я — в шоке. Но он — не обращает внимания и продолжает выкладывать свои жалобы: «Женщины старше тридцати пяти… Сколько тебе лет, напомни, пожалуйста?»

«Мне 32 года», — отвечаю.

«Ага, хорошо. Итак, я заметил, что женщины старше 34 лет в сообщениях много шутят и стебутся. Но когда встречаешься с ними в реальной жизни, то уже серьёзны и никаких шуток».

«Да, — думаю я, — это определённо потому, что им больше 34 лет. И вовсе никак не связано с тем, что они скучные и лишены чувства юмора!»

«А женщины старше 35? — продолжает он. — С ними вообще невозможно встречаться! Они даже каблуками стучат в унисон своим биологическим часам!» (После этих слов он имитирует этот звук и стучит по своим часам).

«Они начинают заводить разговоры о детях уже через месяц после знакомства!» — почти кричит от негодования он.

(Господи, у меня просто отвисает челюсть: ведь он сам несколько минут назад, уже на первом свидании, заливался о том, что хочет двоих, а лучше всего — троих детей).

Он раздражённо вздыхает. «Это просто ужасно», — говорит мой «кавалер». — Ну как так можно? Давить на парня своими мечтами о детях? Может, мы просто сначала познакомимся друг с другом?»

(«Интересно, упоминают ли эти женщины, хотят ли они двоих или троих детей? — думаю я. — Эти «чёртовы» женщины старше 35… У них же эти часики всё тикают, тикают, тикают…)

Я смотрю на часы. «Тик-так» — действительно «тикают». Осталось три минуты.

«Звучит довольно печально», — говорю я.

Он кивает: «Это чертовски ужасно».

Я поднимаюсь, мило прощаюсь с ним и «понимающе» киваю головой: «Конечно».

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