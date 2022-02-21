Можно ли законно повысить квалификацию по пожарной безопасности через интернет?

Специалисты в области пожарной безопасности (ПБ) отвечают за жизнь и здоровье людей, поэтому для работы необходимо регулярно обновлять профессиональные компетенции. Для этого проводятся курсы повышения квалификации, после которых выдается удостоверение.

Периодичность обучения

Курсы по ПБ нужно проходить минимум раз в 5 лет — на сроки влияет место трудоустройство специалиста, профиль деятельности и требования работодателя. При работе на опасных производственных объектах, обучение может проводиться ежегодно.

Где проводится повышение квалификации?

Курсы являются видом дополнительного профессионального образования, поэтому пройти обучение можно только в вузах, ссузах или центрах ДПО. Госучреждения организует подготовку специалистов по строгим программам, что не позволяет указать персональные требования к учебному процессу. При этом занятия ведется преимущественно очно, что создает сложности для специалистов, живущих или работающих далеко от образовательных заведений.

Центры ДПО проводят курсы повышения квалификации по пожарной безопасности в более гибкой форме:

занятия организованы преимущественно в дистанционной форме;

специалисты могут заказать персональный учебный план;

прием слушателей ведется круглый год.

Вне зависимости от выбранного учебного заведения специалисты получают одинаковый образовательный документ — удостоверение установленного образца. При этом формат занятий не указывается.

Законно ли дистанционное образование?

Да. В приказе Минобрнауки №499 и 273-ФЗ уже давно официально прописана возможность пройти профессиональное обучение через интернет. Выдаваемый по итогу документ полностью легитимный и позволяет продолжать работать по профилю образования.

В чем преимущества дистанционных курсов?

Онлайн-обучение по ПБ — это способ сэкономить время и деньги. Специалистам не нужно прерывать трудовую деятельность на время обучения. Другими преимуществами являются:

возможность учиться из любой точки мира;

самостоятельный выбор места и времени занятий;

круглосуточный доступ к учебным файлам;

сопровождение куратора до конца курса;

начало учебы без группы или конкретной даты.

Сегодня дистанционные курсы не уступают в качестве очным занятиям. Слушатели также смотрят лекции, изучают профессиональную литературу и так далее. Для подтверждения квалификации в конце обучения проводится проверка знаний. Если сдать тестирование не удалось, можно пробовать до достижения удовлетворительного результата.