Мотоблоки от китайской компании Forte

Китайская компания Forte прославилась своими мотоблоками и не только ими. Это популярные товары, которые отличаются великолепной маневренностью, прочностью, надежностью, и при этом имеют приемлемую цену.

Пользователи отмечают, что из ассортимента всей арготехники из Китая именно компания Forte поставляет самые качественные мотоблоки. Машины рассчитаны для определенных нагрузок и выполнения сложных задач. Техника способна вспахать и обработать целый участок в несколько гектаров.

Для расширения функциональных возможностей существует навесное оборудование, позволяющее выполнять различные задачи:

подготавливать почву;

сажать семена;

окучивать;

пропалывать.

Это рутинные задачи, которые сложно выполнить человеческими руками. Это огромные затраты физических сил и времени. Кроме того, проделывать вручную весь этот труд крайне сложно.

Мотоблоки способны помогать по хозяйству, например, не только выращивать урожай, но и убирать листву и снег, заготавливать сено и много другого.

Можно купить мотоблок форте в Украине по доступной цене. В вашем арсенале окажется великолепный помощник, который способен выполнять различные задачи.

Преимущества мотоблоков «Форте»

По сравнению со своими аналогами, техника отличается выгодными преимуществами. Все машины оснащены мощными четырехтактными дизельными двигателями в 12 лошадиных сил. Этот вид двигателей считается экологичным и наиболее всего подходит для данной техники. При выбросе выхлопных газов последние не превышают экологические стандарты.

Электронный стартер запускает мотоблок в кратчайшее время. Водяное охлаждение защищает мотор от перегрева. Технику можно использовать также в темное время суток, так как она оснащена яркой фарой.

Для обработки почвы машина оснащена всем необходимым. Можно даже выбирать оптимальный темп, в котором она будет работать и выполнять те или иные операции.

Мотоблок имеет хорошую проходимость и умеет разворачиваться даже в пределах ограниченного пространства. Техника максимально маневренна и двигается плавно, все это обеспечивает хорошее сцепление при переключении передач.

Чтобы работать с мотоблоком было максимально комфортно, все рукоятки оснащены резиновыми накладками, при этом руки можно опереть на удобную высоту. Такая продуманность всех деталей говорит о заботе компании о своих пользователях.