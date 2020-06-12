Морские черепахи под угрозой

На протяжении более 100 млн лет морские черепахи обитали в океанах мира. Однако сегодня выживание этих живых свидетелей эпохи динозавров находится под угрозой.

Три из семи видов – зеленая, черепаха бисса и атлантическая ридлея – числятся среди исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения в Красном списке угрожаемых видов, издаваемым некоммерческим Международным союзом охраны природы (МСОП). Еще три – кожистая, оливковая черепаха и логгерхед – считаются «уязвимыми». Для определения статуса плоской морской черепахи имеется недостаточно данных.

Защитники природы хотят сохранить морских черепах, которые играют важную роль в экосистеме морей.

Кожистые черепахи и биссы помгают контролировать популяции медуз и губок. Зеленые морские черепахи поедают морскую траву, которая должна быть низкой для размножения в ней многих видов рыб.

Устранение угроз

Серьезную проблему представляет прилов – случайный вылов из-за использования неточных методов промысла, направленных на поимку других морских обитателей. Еще одна проблема кроется в развитии пляжной полосы, так как морские черепахи откладывают на пляжах яйца, и детеныши должны беспрепятственно попадать в океан.

Кристин Доусон, руководитель отдела Государственного департамента США по вопросам консервации природы, называет “опустошительную утрату природы, биоразнообразия во всем его богатстве” наиболее тревожной тенденцией.

“Это усугубляется огромными объемами нелегальных предметов дикой природы по всему миру, чему способствуют организованные преступные сети, извлекающие выгоду из незаконной торговли дикими животными”, – сказала она. К такой деятельности относится торговля яйцами, ракушками и мясом морских черепах на черном рынке.

Однако есть и хорошие новости, по словам Джозефа Фетта из Государственного департамента. Устройства для высвобождения из тралов черепах, или TED, сокращают прилов коммерческих рыбаков. В странах, где рыбаки использовали TED на протяжении некоторого времени, широко распространено мнение, что TED не только спасает морских черепах, но и делает траление более эффективным, сказал Фетт.

Фетт считает, что морских черепах также могут спасти следующие меры: защита пляжей в периоды гнездования; борьба с потреблением морских черепах и их яиц; и борьба с торговлей их панцирями и мясом.

По словам Доусон, незаконная торговля привлекает “внимание высокого уровня как серьезная организованная преступность. Международные организации, правительства, неправительственные организации и заинтересованные стороны становятся все опытнее и эффективнее в борьбе с торговлей дикими животными – и признают существование закономерностей и общности с другими видами преступлений против природы”.

Роль международного сотрудничества

Дальнейшие планы по защите морских черепах находятся в процессе разработки, включая освещенные жаберные сети, которые проходят испытания в Перу, Мексике, Индонезии и других странах. “Первые испытания освещенных жаберных сетей начались около десяти лет назад”, – рассказывает Энн Мари Лауритсен, эксперт по сохранению морских черепах Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

“Уменьшение количества морских черепах, наблюдавшееся в приловах, позволяет предположить, что освещенность сетей может служить эффективным инструментом консервации для некоторых рыбных промыслов, использующих жаберные сети ночью, – отметила она. – Испытания продолжаются с тем, чтобы мы могли лучше изучить эффективность освещенных жаберных сетей при различных условиях окружающей среды и понять, существуют ли в этом плане различия между видами морских черепах”.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США работает с правительствами и неправительственными организациями по всему миру, чтобы “проводить и делиться связанными с морскими черепахами исследованиями, охранять места гнездования и маркировать морских черепах для отслеживания их передвижения”, – сказал Фетт. В том же духе Национальная служба морского рыболовства проводит исследования и совершенствует методы рыболовства по всему миру, чтобы минимизировать вред, наносимый морским черепахам.

Государственный департамент поддерживает усилия обоих агентств и осуществляет программу сертификации стран, чьи методы вылова креветок не наносят вреда морским черепахам.

Межамериканская конвенция о защите и сохранении морских черепах способствует защите, сохранению и восстановлению шести видов черепах и их мест обитания в водах стран Южной и Северной Америки и Карибского бассейна.

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