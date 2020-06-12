Морские черепахи под угрозой

На протяжении более 100 млн лет морские черепахи обитали в океанах мира. Однако сегодня выживание этих живых свидетелей эпохи динозавров находится под угрозой.

Три из семи видов – зеленая, черепаха бисса и атлантическая ридлея – числятся среди исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения в Красном списке угрожаемых видов, издаваемым некоммерческим Международным союзом охраны природы (МСОП). Еще три – кожистая, оливковая черепаха и логгерхед – считаются «уязвимыми». Для определения статуса плоской морской черепахи имеется недостаточно данных.

Кожистая морская черепаха, вес которой может достигать до 1500 фунтов, возвращается в океан после лечения в Южной Каролине (© Bruce Smith/AP Images)

Защитники природы хотят сохранить морских черепах, которые играют важную роль в экосистеме морей.

Кожистые черепахи и биссы помгают контролировать популяции медуз и губок. Зеленые морские черепахи поедают морскую траву, которая должна быть низкой для размножения в ней многих видов рыб.

Устранение угроз

Серьезную проблему представляет прилов – случайный вылов из-за использования неточных методов промысла, направленных на поимку других морских обитателей. Еще одна проблема кроется в развитии пляжной полосы, так как морские черепахи откладывают на пляжах яйца, и детеныши должны беспрепятственно попадать в океан.

Кристин Доусон, руководитель отдела Государственного департамента США по вопросам консервации природы, называет “опустошительную утрату природы, биоразнообразия во всем его богатстве” наиболее тревожной тенденцией.

Детеныш оливковой морской черепахи ползет к морю в Саюлите (Мексика) (© Marco Ugarte/AP Images)

“Это усугубляется огромными объемами нелегальных предметов дикой природы по всему миру, чему способствуют организованные преступные сети, извлекающие выгоду из незаконной торговли дикими животными”, – сказала она. К такой деятельности относится торговля яйцами, ракушками и мясом морских черепах на черном рынке.

Однако есть и хорошие новости, по словам Джозефа Фетта из Государственного департамента. Устройства для высвобождения из тралов черепах, или TED, сокращают прилов коммерческих рыбаков. В странах, где рыбаки использовали TED на протяжении некоторого времени, широко распространено мнение, что TED не только спасает морских черепах, но и делает траление более эффективным, сказал Фетт.

Фетт считает, что морских черепах также могут спасти следующие меры: защита пляжей в периоды гнездования; борьба с потреблением морских черепах и их яиц; и борьба с торговлей их панцирями и мясом.

По словам Доусон, незаконная торговля привлекает “внимание высокого уровня как серьезная организованная преступность. Международные организации, правительства, неправительственные организации и заинтересованные стороны становятся все опытнее и эффективнее в борьбе с торговлей дикими животными – и признают существование закономерностей и общности с другими видами преступлений против природы”.

Роль международного сотрудничества

Дальнейшие планы по защите морских черепах находятся в процессе разработки, включая освещенные жаберные сети, которые проходят испытания в Перу, Мексике, Индонезии и других странах. “Первые испытания освещенных жаберных сетей начались около десяти лет назад”, – рассказывает Энн Мари Лауритсен, эксперт по сохранению морских черепах Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

“Уменьшение количества морских черепах, наблюдавшееся в приловах, позволяет предположить, что освещенность сетей может служить эффективным инструментом консервации для некоторых рыбных промыслов, использующих жаберные сети ночью, – отметила она. – Испытания продолжаются с тем, чтобы мы могли лучше изучить эффективность освещенных жаберных сетей при различных условиях окружающей среды и понять, существуют ли в этом плане различия между видами морских черепах”.

Огражденное гнездо морской черепахи в Серфсайде (Флорида) (© Wilfredo Lee/AP Images)

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США работает с правительствами и неправительственными организациями по всему миру, чтобы “проводить и делиться связанными с морскими черепахами исследованиями, охранять места гнездования и маркировать морских черепах для отслеживания их передвижения”, – сказал Фетт. В том же духе Национальная служба морского рыболовства проводит исследования и совершенствует методы рыболовства по всему миру, чтобы минимизировать вред, наносимый морским черепахам.

Государственный департамент поддерживает усилия обоих агентств и осуществляет программу сертификации стран, чьи методы вылова креветок не наносят вреда морским черепахам.

Межамериканская конвенция о защите и сохранении морских черепах способствует защите, сохранению и восстановлению шести видов черепах и их мест обитания в водах стран Южной и Северной Америки и Карибского бассейна.

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